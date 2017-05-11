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Özel Sporcular Arası Bocce İl Birinciliği Düzenlendi

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Özel Sporcular Arası Bocce İl Birinciliği Düzenlendi
Adıyaman da Engelliler Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaali Bocce Sahasında özel sporcular arası bocce il birinciliği...

Adıyaman da Engelliler Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaali Bocce Sahasında özel sporcular arası bocce il birinciliği düzenlendi.

Bocce İl Temsilcisi ve Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Bağcı yapılan müsabakalarla ilgili olarak, "Engelli olmak Spor yapmaya, Sosyal hayatın içine dâhil olmaya engel değil bunu engel haline dönüştürenler bizleriz" ifadelerini kullandı. Müdür Bağcı, "Bu gün burada çocuklarımızla bocce Spor branşında çok güzel bir faaliyet düzenledik. Kız ve erkek olmak üzere 28 özel sporcumuz keyifli bir şekilde müsabaka heyecanı yaşadı. Özel sporcularımız çok eğlenip hoşça vakit geçirdiler bizler bunu sadece spor faaliyetlerinde değil, hayatımızın her anına bu özel insanları dâhil edebilmeliyiz ancak o zaman engelleri aşabilir kaldırabiliriz. Bu gün ve her zaman özel sporcularımızın yanında olan ve engelli STK'larımızda gönüllü faaliyetlerimize fiilen iştirak ederek, bizlere her zaman maddi ve manevi her türlü destek sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e teşekkür ederiz" dedi.

Özel Sporcular Arası Bocce İl Birinciliği Düzenlendi

Özel Sporcular Arası Bocce İl Birinciliği Düzenlendi

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