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Özel sporcular Samsun'da

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Özel sporcular Samsun'da
20 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 19 Mayıs İlçesinde üçüncü kez düzenlenen Türkiye Basketbol şampiyonası açılış seremonisi 19 Mayıs Gençlik Kampında gerçekleşti.
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın," Samsun’da üçüncü kez düzenleyeceğimiz Türkiye Şampiyonaları için bize gösterdikleri tevazu ve verdikleri desteklerden dolayı 19 Mayıs Belediye Başkanımız Sayın Osman Topaloğlu’na camiamız adına teşekkür ediyoruz. 20 gün sürecek bu organizasyonda 11 ilden 1200’e yakın sporcu kardeşimiz yarışmalara katılacak.’’dedi.
 
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, " Devletimizin son 15 yıldır yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi de gençlik kampıdır.Zaman zaman farklı sporcu gruplarının gelip kamp yaptıkları gençlik kampı ve ilçemizde spor adına yapılan birçok yatırım sayesinde bu tip etkinlikler gerçekleşmektedir. Bu etkinliklerin yapılabilmesini baştaCumhurbaşbakanımız olmak üzere hükümetimize borçluyuz. Onun için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bizim için önemli olan sizlerle beraber olabilmek biz sizlerin sayesinde yani özel sporcular sayesinde kendimizi özelhissediyoruz. Sizler bizlere bir şeylerkatıyorsunuz. Bu bize mutluluk veriyor. Bu çocuklarımızı bugün Türkiye genelinde 20 bine ulaşmış olması çok önemli bir aşamadır. Bu yüzden sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum.22 gün boyunca burada olacaksınız sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.”dedi.
 
SPORCULAR TAM KADRO 
Açılış programına 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Özel Sporcular ve Antrenörler katıldı. Yunus KILIÇ 
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