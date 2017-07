Özel Tekden Fen Ve Anadolu Lisesi’nin Lys Başarısı

Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden LYS'de ilk 100'e giren 6 öğrenci ile ilk 10 bine giren 52 öğrenciyi ödüllendirirken, "Başarı olarak en üst...

Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden LYS'de ilk 100'e giren 6 öğrenci ile ilk 10 bine giren 52 öğrenciyi ödüllendirirken, "Başarı olarak en üst seviyelerde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nden 6 öğrenci Türkiye genelinde ilk 100'e girerek büyük başarı gösterdi. Ayrıca aynı okuldan 52 kişi de ilk 10 bine girdi. Sonuçların açıklanmasının ardından Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi yönetimi dereceye giren öğrencilere başarılarından dolayı ödüller verdi. Ödül töreninde konuşan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, lise olarak her geçen sene başarılarını yükselttiklerini vurguladı. Öğrenciler ve velilere teşekkürlerini ileten Tekden, "Gururluyuz ve mutluyuz. Bu kadar çaba ve fedakarlığın sonunda istediğimiz hedefe ulaştığımızı söyleyebilirim. Çok şükür 3 yıldır bu lise var ama her geçen yıl içerisinde yükselen başarı artışıyla karşı karşıyayız. Bu yıl zirve yapmış durumdayız. Akademik başarıyla beraber çocuklarımıza vermek istediğimiz karakter eğitimi de yerini bulmuş gördüğümüz kadarıyla. Öğrencilerimizin hepsi de birbirinden beyefendi ve hanımefendi olarak okulumuzdan mezun oldular çok büyük başarılarla. Hem lisemizin ismini belki de altın harflerle Türkiye'deki eğitim hayatına yazdırdılar, kendileri de altın harflerle o listede yer aldılar. Bu 3 yıl içerisinde öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı başarı gösterdi. Gerek Fen gerekse Anadolu Lisemiz yüksek başarı gösterdi. Bu hem bize hem öğrencilerimize hem velilere gurur verdi. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İlk baştan beri gerek LGS'de gerek LYS'de büyük başarılar gösterildi ama son başarı bunu perçinlemiş oldu. İlk 100'e 6 öğrencimiz girmiş oldu, ilk 10 binde de 52 öğrencimiz var. Belki de Türkiye'deki hiçbir öğrenciye böyle bir başarı nasip olmamıştır. Bu bakımdan başarı olarak en üst seviyelerde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi ortaokulumuzdaki başarılarımızla her zaman Türkiye başarısı getiriyor, daima kitlesel başarı olarak daima ilk 20-25'lerde oluyor ve daima Kayseri'nin birincisiyiz tartışılmaz bir şekilde. Lisemizde de geçen yıl da bu yıl da Kayseri birincisiyiz, bu tabi hepimizin ortak başarısıdır. Bunu sadece eğitimcilerin başarısı olarak algılamıyoruz, velilerimizin desteği de çok önemli. Gençlerimizin hepsini geleceğin büyükleri olarak kabul ediyorum. Allah onların yolunu açık etsin. Buradan gitseler bile biz onları Tekdenli olarak görüyoruz ve irtibatı asla kesmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kemal Tekden, başarılı öğrencilere ödüllerini vererek onları kutladı.