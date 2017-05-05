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Özel Toplu Taşıma Araçlarına Ankarakart İle Binilecek

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Özel Toplu Taşıma Araçlarına Ankarakart İle Binilecek
Sincan-Ulus-Kızılay hattında hizmet veren 168 adet özel toplu taşıma aracında (ÖTA) elektronik bilet olan "Ankarakart" sistemine geçiliyor.

Sincan-Ulus-Kızılay hattında hizmet veren 168 adet özel toplu taşıma aracında (ÖTA) elektronik bilet olan "Ankarakart" sistemine geçiliyor. Uygulama, 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Kent içi seyahatlerinde ÖTA'lardan faydalanan Başkentliler, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan "Ankarakart'ı kullanarak yolculuk yapacaklar.

Karar UKOME'de alındı

EGO yetkilileri, ÖTA'larda Ankarakart sistemine geçilmesi kararının, EGO Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 21 Nisan'da alındığını belirterek, 15 Mayıs Pazartesi günü başlayacak uygulamanın ardından, ÖTA'larda biletle seyahatin kaldırılacağını, yolcuların parayla biniş imkanının kalmayacağını söyledi.

Araçlara validator takılıyor

EGO'nun, ÖTA araçlarının içine elektronik bilet okuma sistemi "validator" monte etmeye başladığını ifade eden yetkililer, uygulama sayesinde, ÖTA'ların, EGO toplu taşıma araçlarıyla uyumlu hale geleceğini ve tek kartla seyahat edileceğini kaydetti. Yetkililer, Ankarakart uygulamasıyla, yolcu - biletçi - şoför arasında yaşanan olumsuz durumların da ortadan kalkacağına dikkat çekerken, serbest kart ve indirimli kart kullananların da kartlarıyla yolculuklarını rahatlıkla yapacaklarını vurguladı.

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