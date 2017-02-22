Özer’den Öğrencilere Teşekkür Belgesi

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Aşçılık programı öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Aşçılık programı öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 1-5 Şubat 2017 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ne katılan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğretim elemanlarını ve öğrencileri makamında kabul etti.

28 farklı ülkeden 300 yabancı şefin yanı sıra Türkiye'den de 2 bin 500'ün üzerinde aşçının yarıştığı yarışmada lezzet, görsellik ve sunum dallarında Türk Mutfağı ön plana çıktı. yerli ve yabancı çok sayıda aşçının katılımıyla yapılan gastronomi yarışmasında 1 kupa, 5 gümüş ve 9 bronz madalya alarak Bülent Ecevit Üniversitesi yarışmaya damgasını vurmuştu.

Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını çalışmaları ve başarıları için tebrik eden Rektör Özer, yarışmayı dereceyle bitiren öğrenci ve öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdim etti.