Özge ve Ensar nişanlandı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın yeğeni Ensar Çebi ile Özbek ailesinin biricik kızı Özge düzenlenen nişan merasimi ile evliliğe ilk adımı attı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın yeğeni ve Ayşe ile Önder Çebi'nin kıymetli oğlu Ensar, Ayla ve (merhum) Üstün Özbek'in biricik kızı Özge ile İskele Düğün Salonu'nda düzenlenen muhteşem merasimle nişanlandı. Milletvekili Köktaş ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Özge ve Ensar'ın nişan yüzüklerini takarak, "Hayırlı olsun, Rabbim tamamına erdirir inşallah" diyerek çifti birbirine bağlayan kurdeleyi kestiler.

GENÇ ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ

Özbek ve Çebi ailelerinin mutluluklarına ortak olmak için uzaktan yakından gelen herkese 'hoş geldiniz' diyerek bir konuşma yapan Milletvekili Köktaş, "Özge kızımız ve yeğenim Ensar oğlumuz nişanlanmak üzere evliliğe giden ilk adımı attılar. Cenab-ı Allah tamamına erdirsin inşallah. Kendilerine bu çıkmış oldukları yolda sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. Buradan doğan hısımlığında her iki aile için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İlk danslarını yapan Ensar ve Özge çifti daha sonra nişan pastalarını kestiler. İş arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çekinen mutlu çift, merasimlerine katılan herkese teşekkür ettiler.