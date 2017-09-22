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Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası

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Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takımın katıldığı Özgecan...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 8 takımın katıldığı Özgecan Basketbol Turnuvası 2. gün oynanan müsabakalar ile devam etti. İkinci günde de Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.

2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın anısını yaşatmak için düzenlenen turnuvada 8 takım şampiyon olmak için mücadele ediyor. Turnuvada 2 gün geride kalırken, Abdullah Gül Üniversitesi ile Galatasaray 2'de 2 yaptı.

Turnuvanın 2. gün müsabakalarının ilki Canik Belediyespor, Abdullah Gül Üniversitesi arasında oynandı. Maçın başından sonuna kadar önde oynayan ve bulduğu sayılarla rahat bir maç çıkartan Abdullah Gül Üniversitesi, sahadan 84-58 galibiyetle ayrıldı.

Günün ikinci maçında ise Çukurova Basket ile İstanbul Üniversitesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçı Çukurova Üniversitesi, 82-80 kazanmasını bildi.

3. maçta ise Orman Gençlik ile Adana ASKİ, kazanmak için mücadele verdi. Maçı Orman Gençlik takımı, 68-57 galip bitirdi.

Günün son maçında ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor ile ligin iddialı ekiplerinden Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan, özellikle rakibine yaptığı baskıyla bunaltan Galatasaray, rakibini 90-74 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Turnuva, 3. günde oynanacak maçlarla devam edecek.

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