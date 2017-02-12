  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Özgür Suriye Ordusu’nun El Bab’ta İlerleyişi Sürüyor

» »
Özgür Suriye Ordusu’nun El Bab’ta İlerleyişi Sürüyor
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini ele geçirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini ele geçirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon sürüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ta yürütülen operasyon kapsamındaki ilerleyişi devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ta bazı noktaları ele geçirdi. ÖSO askerleri, ilerleyişi kapsamında El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini ele geçirdi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu ve rejim güçleri arasındaki yoğun çatışmalar ise El Bab yakınlarındaki Tadef köyünde devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öso, El Bab’ta Bazı Noktaları Ele Geçirdi11 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Afgan Ordusundan 6 Asker Patlamada Öldü11 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Kentler Hızla Akıllanıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Rusya’da, Dünyanın En Büyük Kayak Organizasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Oslo’da Tek Oda Daire 950 Bin Tl11 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Bağdat’ta Seçim Kurulu Ve Seçim Kanunu Protesto Edildi11 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Trump, Yeni Bir Seyahat Yasağı Çıkarmayı Düşünüyor11 Şubat 2017 Cumartesi 15:23
  • Danimarka’da Videolu İş Başvurusu Dönemi Başlıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Pentagon: "Deaş’ın Eylemcilerinden Reşid Kasım, Musul’da Öldürülmüş Olabilir"11 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Elam, Türk Eserlerinin Bakım Ve Onarımına İlişkin Ödeneğin İptal Edilmesini İstedi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti