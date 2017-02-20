Özgüven: “Ereğli Kitap Fuarını 40 Bin Kişi Ziyaret Etti”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 1. Kitap fuarında 100 bin kitabın sergilendiğini ve 40 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini...

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 1. Kitap fuarında 100 bin kitabın sergilendiğini ve 40 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sona eren Ereğli 1. Kitap Fuarının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Fuara yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, "Bu vesileyle bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha önce Ereğli'de kitap sergileri olmuştu fakat böyle bir fuar bir ilk oldu. Beni en çok Karapınar'dan, Ayrancı'dan, Halkapınar'dan ve civar yerlerden fuarımız için gelen misafirlerimiz mutlu etti. Bu organizasyonu yapmaya karar verdiğimizde bazı şeyleri az çok tahmin ediyorduk ama bu denli ilgi ve takdir görmesi bizlere gurur kaynağı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristlerinden Ahmet Turgut ve son on yılın en çok okunan yazarı Sinan Yağmur ile Belediye Kültür Merkezimizde konferans düzenledik. 20 yazarımız fuarda yer aldı, kitaplarını imzaladılar, tüm okullarımızda ve cezaevinde söyleşiler gerçekleştirdiler. Fuarımızda tam 100 bin kitap sergilendi ve 40 bin kişi fuarımızı ziyaret ettiler. Ayrıca 60 ila 70 bin kitap, kitapseverlerle buluştu. Bu rakamlar çok iyi ve bizi fazlasıyla memnun etti. Bu fuarı her yıl yapma konusunda kararlıyız o kadar verimli bir fuar oldu ki öyle sanıyorum gelecek yıl yayın evlerinden ne zaman yapacaksınız diye sorular alacağız. Ayrıca diğer yapacağımız fuarlarımızda Ereğlimiz den de yer almak isteyen yazarlarımızı bekliyoruz. Kitap okumalıyız ve kitap okumaya teşvik etmeliyiz, Biz de bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, OYKÜDER'e, fuarımıza katılan tüm yazarlarımıza ve buraya gelen tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.