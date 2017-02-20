  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Özgüven: “Ereğli Kitap Fuarını 40 Bin Kişi Ziyaret Etti”

» »
Özgüven: “Ereğli Kitap Fuarını 40 Bin Kişi Ziyaret Etti”
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 1. Kitap fuarında 100 bin kitabın sergilendiğini ve 40 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini...

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli 1. Kitap fuarında 100 bin kitabın sergilendiğini ve 40 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sona eren Ereğli 1. Kitap Fuarının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Fuara yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Özgüven, "Bu vesileyle bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha önce Ereğli'de kitap sergileri olmuştu fakat böyle bir fuar bir ilk oldu. Beni en çok Karapınar'dan, Ayrancı'dan, Halkapınar'dan ve civar yerlerden fuarımız için gelen misafirlerimiz mutlu etti. Bu organizasyonu yapmaya karar verdiğimizde bazı şeyleri az çok tahmin ediyorduk ama bu denli ilgi ve takdir görmesi bizlere gurur kaynağı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristlerinden Ahmet Turgut ve son on yılın en çok okunan yazarı Sinan Yağmur ile Belediye Kültür Merkezimizde konferans düzenledik. 20 yazarımız fuarda yer aldı, kitaplarını imzaladılar, tüm okullarımızda ve cezaevinde söyleşiler gerçekleştirdiler. Fuarımızda tam 100 bin kitap sergilendi ve 40 bin kişi fuarımızı ziyaret ettiler. Ayrıca 60 ila 70 bin kitap, kitapseverlerle buluştu. Bu rakamlar çok iyi ve bizi fazlasıyla memnun etti. Bu fuarı her yıl yapma konusunda kararlıyız o kadar verimli bir fuar oldu ki öyle sanıyorum gelecek yıl yayın evlerinden ne zaman yapacaksınız diye sorular alacağız. Ayrıca diğer yapacağımız fuarlarımızda Ereğlimiz den de yer almak isteyen yazarlarımızı bekliyoruz. Kitap okumalıyız ve kitap okumaya teşvik etmeliyiz, Biz de bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, OYKÜDER'e, fuarımıza katılan tüm yazarlarımıza ve buraya gelen tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Özgüven: “Ereğli Kitap Fuarını 40 Bin Kişi Ziyaret Etti”

Özgüven: “Ereğli Kitap Fuarını 40 Bin Kişi Ziyaret Etti”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylan’dan Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kitaplara Kanat Taktılar20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Tkb’den 8 Mart Programı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti