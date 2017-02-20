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Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor

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Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor
Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda birbirinden farklı konu...

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli irade Kent Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda birbirinden farklı konu ve konuklar ile hız kesmeden devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Süleyman Özışık ve Mete Yarar "Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Referandum Güvenliği" konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya gelecek. Işık ve Yarar, cumhurbaşkanlığı sistemini tüm yönleri ile Gebzeliler ile paylaşacağı konferans 22 Şubat Çarşamba günü kültür merkezi salonunda gerçekleşecek.

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