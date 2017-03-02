ÖZKÖYLÜ: BU TAKIMA İNANIN!

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile geçmişte yaşananları ve Samsunspor'un geleceği hakkında konuştuk. Özköylü'nün herkesten tek bir isteği var: BU TAKIMA İNANIN...

Futbolculuk kariyerine Aydınspor'da başlamış, büyük bir kısmını Karadeniz'de geçirmiş, A Milli Takımın 13 kez formasını terletmiş, Bugün, Samsunspor'un Teknik Direktörülüğünü yapan Osman Özköylü ile geçmişte yaşananları ve Samsunspor'un geleceği hakkında konuştuk. Özköylü'nün herkesten tek bir isteği var: BU TAKIMA İNANIN...

Aydınspor'un alt yapısından yetişti ama, Türkiye onu Trabzonspor forması ile tanıdı. 9 yıl Bordo Mavili formayı terletirken agresif, sert ve hırslı futbolu ile tanınıyordu. Kariyerinde 300 den fazla karşılaşmaya çıkmış, oynadığı tüm takımlarda stoper mevkisini kolay kolay kimseye bırakmamıştır. Forvetlerin korkulu rüyası olan Osman Özköylü'nün Samsunspor macerası 2002 yılında başladı. Kırmızı Beyazlı forma altında 2 sezon geçiren Özköylü, sakatlığı nedeniyle 25 karşılaşmaya çıktı, 2 de gol kaydetti.

Samsunspor'dan ayrıldıktan sonra, Kocaelispor, daha sonrada Kayserispor ile anlaşmıştı. Futbol hayatına 2007 yılında son verince, Özköylü futboldan uzak kalmak istemedi ve teknik direktörlüğe soyundu. Futbolculuk kariyerinin deki başarılarını tüm birikimini, Teknik Direktör olduktan sonra kullanmaya başladı. Özköylü başarılıda oldu. Önce Elazığspor'u 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkardı, 2012-2013 sezonunda ise Kayseri Erciyesspor'u TFF 1.Lig'de şampiyon yapmayı başardı.

Bu sezon Samsunspor tarihinin en zor dönemlerinden geçerken, Osman Özköylü "Buradayım" dedi. Formasını da terlettiği takımın bu kez Teknik Direktörlüğünü yapmak istedi. İlk devrede, gencecik, kısıtlı bir kadro ile elinden geleni yapmaya çalışan Özköylü, ikinci devrede yapılan transferlerde büyük rol oynadı. Samsunspor taraftarının zaten yıllar önceden gönlünde taht kurmuş Osman Özköylü'ye herkes çok güveniyor. Zaman zaman hem medyanın hem de taraftarın "çok agresif" olduğu yönündeki eleştirilere de bakın nasıl yanıt veriyor. İşte Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile gazetemizin yaptığı çok özel röportaj...

Osman Özköylü, taraftara seslendi; Bu takıma, güvenin, inanın

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, taraftara seslenerek,“Takıma güveni. Bu takıma herkes inansın. Gerçekten inansın. Bu takım çok başarıyı olacak Allah’ın izniyle. Ama öyle dış etkenlerle oyuncuların enerjisini aşağıya çekersek sahadaki verimliliği düşer” dedi.

Samsunspor’un genç teknik direktörü Osman Özköylü, Boluspor galibiyetini, kalan maçları, takımın durumu, oyuncuları, taraftarı sadece Hedef Halk Gazetesi’ne değerlendirdi. Spor Müdürü Davut Aktaş’ın sorularını özel olarak yanıtlayan Osman Özköylü, birbirinden çarpıcı mesajlar vererek Samsun halkını Samsunspor etrafında toplanmaya davet etti.

İşte Osman Özköylü’nün çarpıcı röportajı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz;

18 PUANIN 17’SİNİ İÇ SAHADA ALDIK

“Özellikle Sivas maçında kaybedilen üç puan, Mersin maçında mutlak alınması gereken üç puanın bizim dışımızda gelişen saha içi olaylarından dolayı alınamaması ister istemez herkese bir soru işareti bıraktı. Takım üzerinde bir stres, bir gerginlik olmasına sebep oldu. Çünkü artık sayı olarak az maç kaldı. Her maçın önemi çok büyük. Bu ligi sorunsuz bir şekilde bitirmek için çok ivedi şekilde galibiyetlere ihtiyacımız var. Özellikle de kendi sahamızda oynadığımız maçlarda mutlak galibiyet bizim için çok önemli. Çünkü biz bu zamana kadar kazandığımız 18 puanın 17’sini kendi sahamızda kazandık. Burası bizim adımıza büyük bir avantaj. Seyircinin desteği, sahanın içindeki atmosfer bu anlamda takımımıza hakikaten çok büyük bir güç veriyor. Boluspor maçı da bu anlamda kazanılması gereken, mutlak üç puan alınması gereken bir maçtı. Ve bu olumsuzlukların içinde bu stres altında, bu gerginlik altında oyuncularımızın büyük katkısı, çabası, özverisi ve başarısıyla kazandık. Maçtan önce oyuncularımıza söylemiştim. Boluspor maçı çok özel bir maç. Çünkü kazandığımız zaman rakipler puan kaybetmişti, onlara bir adım daha yaklaşacağız. Onları biraz daha o işin içine çekeceğiz. Onları stres altına sokacağız. Tabi kaybetmeyi hiçi düşünmüyorduk. Kaybetme lafını dahi kullanmadık oyuncularımıza. Biz hep ‘inanıyoruz, başaracağız’ dedik. Bu işin sonunda mutlu olacağız. Bu takımı olması gereken iyi yere getireceğiz. Hep o inançla oynamaya devam edeceğiz.

BOLUSPOR MAÇINDA ALDIĞIMIZ ÜÇ PUAN MORAL OLDU

Boluspor maçında iyi bir oyun oldu. İlk yarısı biraz o gerginlik, o stres altında tam olmadı. Rakipte bizi oynatmama yönünde çaba gösterdi. İkinci yarı golün erken gelmesi, onların dağılmasına neden oldu. Bizim de daha etkili oynamamıza yardımcı oldu. Neticesinde önemli bir rakibe karşı, Süper Lig hedefi olan bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldık. Bizim adımıza moral oldu. Kazandığımız üç puan gelecek maçlar açısından özgüven getirecek takıma.

MERSİN MAÇINDAN ÖNCE TALİHSİZLİKLER YAŞADIK

Özellikle üst takımlara karşı biraz daha motivasyon yüksek seviyede oluyor. O maçlara hazırlanış şekli daha farklı oluyor. Mersin maçından önce çok talihsizlikler yaşadık. Sivas maçından sonra sebepsiz yere bana bir ceza verildi. Orada anlamsız yani, konuşulan bir şey yok. Ama çok ağır bir ceza verilmişti. Hafta içerisinde ağır bir hastalık geçirmiştim. İki gün hastanede yattım. O maçı tam anlamıyla istediğimiz gibi yaşayamadık. Ben takımla beraber olamadığım için o heyecanı birlikte yaşayamadık, birlikte hareket edemedik. Saha kenarında olmayışım bunda da etkili oldu. Ama tabi özellikle kırmızı kart ve penaltı sonrası takım kendine geldi, uyandı. Maça asıldı, netice bir puanı kurtardık. Mersin maçı, Bolu maçı kadar önemliydi. O motivasyonun yüksek olması aynı kontrasyonla oynanması gerekiyordu. Zaman zaman bu tür gel gitler olabilir. Oyuncuların psikolojisi bu anlamda farklı olabiliyor. Mersin maçı öncesinde geçirdiğimiz sıkıntılarda bunda etken oldu. Ama artık bundan sonrası bizim adımıza ders olacak. Önümüze daha farklı bakmak zorundayız. Her maçı eşit seviyede düşünüp bu anlamda iyi konsantre olmamız gerekiyor.

DENİZLİ MAÇI

Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maç da çok büyük önem taşıyor. Deplasmanda bu takım bir yıldır maç kazanamıyor. Bu sezon deplasmanda aldığımız tek puan Manisa beraberliği. Deplasmanda 11 maç oynamışız, 10 mağlubiyet bir beraberlik var. Bu zaten şuan bulunduğumuz yeri en iyi şekilde özetliyor. Bu takım iç sahada bu kadar puan kazanmışken deplasmanda, iç sahada kazandığımız puanın en az yarısını getirebilmiş olsaydık, bugün 27 -28 puanda oluyorduk. Şuan içinde bulunduğu yaşadığımız gergin ve stresli ortamı yaşamazdık. Tabi ilk yarıdaki kadro yetersizliği bunda büyük handikap olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı yeni bir takım, uyum süresi, adaptasyon… Üç deplasman oynadık. Üç tane kazanabileceğimiz deplasmandan maalesef çok büyük talihsizlikler yaşadık. Üç mağlubiyet aldık. Bu da bizi üzdü. İnşallah buna da bir dur demek istiyoruz. İyi bir mücadele ile bir ilki gerçekleştirmek için Denizli’ye gideceğiz. İnşallah bunu da başarabiliriz.

BAZEN DOZAJI AŞIYORUM

Saha içerisinde yaşadığım durumu her yerde açıkladım. Ben çok hırslı bir insanım. Haksızlığa ve kaybetmeye tahammülü olmayan bir insanım. Tabi bunu mutlaka iyi ayarlamak gerekiyor. Zaman zaman ben bunun dozajını aşıyorum, kabul ediyorum. Ama özellikle saha içinde olan haksızlıklar, insanı bazen o sınıra getiriyor, o sınırı aşmasına neden oluyor. Mersin maçında yaşadığınız olay nasıl buna tepki göstermeyeceksiniz. Nasıl buna sabır göstereceksiniz. Belki de benim Mersin maçında sahada olmamam takım adına bir avantajdı. Ama harcanan büyük emek paralar var. Bu kulüp bu sene itibariyle yaklaşık 25 milyonluk borç yükünü ödemek için çaba göstermiş. Bu yönetim, gecesini gündüzüne katmış para buluyor. Burada bu işin emekçisi olarak, bizler, futbolcular çalışanlar herkes büyük bir emek ortaya koyuyor. Ama sahadaki hakemin bir ciddiyetsizliği, bir yanlış kararı yani bütün bu yapılanları bir kalemle yok edebilir. Benim Mersin maçında kaybettiğim iki puan Allah korusun, bütün sezona mal olsa benim ya da herhangi bir takımın şampiyonluğunu etkileyebilir, küme düşmesine sebep olabilir. Bir tane düdükten bahsediyorum. Hakemlerin karar veren insanların çok daha dikkatli, cesur, adaletli olması gerekiyor. Biz bunu istiyoruz.

KENDİMİ DİZGİNLEMEYE ÇALIŞIYORUM

Bakın Boluspor maçı hakemi gayet güzel maç yönetti. Ne bizim ne de rakibin lehine, aleyhine bir karar verdi. Temiz bir maç yönetti. Biz de gittik tebrik ettik. Biz iyi maç yöneten hakemi niye eleştirelim. Sivas maçında ben haklıyım. Çünkü benim yüzde yüz penaltımı vermedi. Korktu, cesur olamadı. Kendisine de söyledim ‘cesur olamadın’ dedim. Benden özür diledi,‘hata yaptım özür dilerim’ dedi. Özür dilemekle bu işler bitmiyor. Kaybettiğim puanları kimse telafi etmiyor. Ben böyle bir insanım. Ben olayı çok fazla yaşıyorum. Çok fazla içindeyim. Kendimi kenara çekip sindirmeyi beceremiyorum. Mümkün olduğu kadar bu konuda dizginlemeye çalışıyorum ama belli noktada insanız hepimiz. Hepimizin bir katlanma sınırı var. Bazen o sınır aşılıyor.

FRANSIZ OYUNCULAR, GELMEDİ PLANLAR DEĞİŞTİ

Devre arası transferini ligin ilk yarısı bitmeden tamamlamıştık. Daha ligin ilk yarısı bitmemişti. Biz üç tane Fransız oyuncuyla anlaştık. İsimleri belirledik, baktık, araştırdık, maçlarını izledik. Kulübün mali yapısını da baz alarak onlarla imza aşamasına geldik. Hatta ön protokol imzaladık. Ama tabi İstanbul’da yılbaşı gecesi yaşanan o hain terör saldırısı sonrası oyuncuların gelişi sıkıntıya girdi. Sonra ikna etme yollarına gidildi. 5-10 gün öyle zaman kaybettik. Normalde ikinci yarı hazırlık kampımızın başlamasıyla birlikte bu oyuncular takımda yer alacaktı. Hemen kampa katılacaklardı. Bir türlü ikna edemedik. John Chibuike ile de anlaştık. İki defa uçak biletini aldık. Oyuncunun aklına başka menajerleri girdi. Burayla ilgili farklı olumsuzlar söyledi. Bir sürü şeyler oldu. 3 Fransız oyuncu, bir Chibuike, 4 yabancı oyuncu hazırdı. Bunlarda problem yaşayınca mecburen farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Zaman kısa, lig başlayacak, bir an önce hamle yapmak zorundasınız. Çünkü ihtiyacınız var. Öyle olunca gelen oyuncular arasında mali yapısı bize uygun olan hem oyunsal anlamda taktiksel anlamda bize uygun olacak oyuncuları tercih ettik.

BİZİM LİGİMİZ MÜCADELENİN KAVGANIN OLDUĞU BİR LİG

Aslında iyi oyuncular aldık. Ama onların da ilk yarı oynadıkları takımda çok fazla maç oynanamamış olmamaları, bu ligi çok iyi bilmemeleri uyum sorunu yaşamalarına neden oldu. Onların oynadığı liglerin biraz daha oynamaya çalışan takımlar olması, o formatlarda oynayan oyuncular. Burada bizim ligimiz kavganın, mücadelenin, savaşın olduğu bir lig. Oynatmamaya dönük, kaos futbolunun olduğu bir lig burası. Bu lig içinde biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda rakibimizi de oynatmamaya çalışıyoruz. Onlarda buna henüz daha alışamadılar. Özellikle Kevin ve Lumu için söylüyorum. Bu konuda biraz o adaptasyon süreci onlar açısından biraz uzun sürdü. Onlarla konuşuyoruz, anlatıyoruz,yaşıyorlar maç içerisinde. Mutlaka bunu çabuk biçimde aşmamız gerekiyor. Onlardan faydalanmamız lazım. İnşallah bu oyuncalarda gayretli olacaklar.

OYUNCULAR SİYAH GİYERKEN BİRANDA BEYAZ GİYMEYE BAŞLADI

Ligin ikinci devresinde 13 transfer yaptık. Bir adaptasyon süreci gerekecek. Oyuncular fiziksel olarak bizim istediğimiz seviyede değil. Aldığımız 13 oyuncudan sadece Ahmet Burak ve Abdülkerim Bardakçı (Kaleci Tom’u saymıyorum. O da oynayarak geldi 17 maç oynadı) biraz daha fazla maç oynayarak gelen oyuncular. Geri kalan oyuncalar üç, beş maç oynamış. Kimisi hiç oynamamış. Öyle oyuncular geldi. Maç oynamayan oyuncuların fiziksel yapısı istediği kadar takımında antrenman yapsın, o maç kondisyonu o maç içerisindeki etkinliği biranda kazanılmıyor. Yeni bir antrenman sistemine girdiler. Yoğun bir antrenmana girdiler. Biraz farklı bir oyun sistemine girdiler. Yeni bir oyun tarzındalar. Farklı bir oyun formatında farklı bir yere geldiler. Siyah giyerken biranda beyaz giymeye başladılar. Bu alışma süreci yaşanacak. Keşke şuanki kadromuzla sezon başını kampında olabilseydik. 1.5 - 2 ay süre içerisinde antrenmanlarımızı yapsaydık. Taktiksel anlamda yaptığımız çalışmaları hazırlık maçlarıyla pekiştirseydik ve lige öyle girseydik. O zaman daha kolay olurdu.

HEDEF 12 MAÇTA 5 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

İkinci devre tamamen puan kazanmamız gereken bir zaman. Şuanda illaki çok iyi futbol, çok iyi süper galibiyetler değil, esas birinci sırada olması gereken kavga, mücadele ve sahada rakibi oynatmama düşüncesi hakim. Bu sırada mümkün olduğu kadar kendi oyun formatımızı oynamaya çalışmak.Bolu maçından önce oyuncularımıza söyledim,‘13 maç içinde 6 galibiyet 3-4 beraberlik bizi ligde bırakır’ diye. Böyle bir düşüncemiz vardı. Yine o düşüncemiz devam ediyor. Rakiplerin alacağı sonuçlar da önemli. Kalan 12 maçta 5 galibiyet ve 3-4 beraberlik aldığımızda bu ligde kalıcı oluruz.

GÖKSU TÜRKDOĞAN

Göksu Türkdoğan bu ligin özel oyuncularından biri. Şuanda ön taraftaki en fazla yük binen oyuncu. Biz şuanda Boluspor maçında normalde oynamadığı bir yerde oynattık. 10 numara pozisyonunda oynattık. Oradatoplaçok buluşması gerekli. Mücadelesi girmesi gerekli. Çok yıprandı, zaman zaman top kayıpları yaşadı. Kaldıki tam anlamıyla o bölgenin oyuncusu değil. Ondan dolayı çok böyle beklenilen, istenilen performansı koymamış olabilir. Ama bana göre Göksu bu ligde bir takım da olması gereken en önemli oyunculardan biri. Özellikle santrafor oynadığı zamanlarda oradaki hava hakimiyeti, topla buluşması, topu saklaması, topun üçüncü bölgede kalmasını sağlaması. Servis yapması çok iyi olan bir oyuncu. BenimGöksu ile dördüncü takımım. Göksu ile berabere 2 şampiyonluk yaşadım. Kayseri Erciyes ve Elazığ’da. Ankaraspor’da ikinci yarının ilk maçında sakatlandı. Sakatlanmasaydı, Samsunspor’a play-offta kaybedilen o sezonda şampiyon olabilirdik. Göksu’nun sakatlığı bizim için dezavantajdı. Bence çok özel oyunculardan bir tanesi. Çok da istekli. Çok şey yapmak istiyor. Bu takımı çok seviyor. Zor şartlar altında hiç düşünmeden ben gel dediğim anda hiç düşünmeden geldi. Burada hiçbir maddi bir yük beklemeden. Burada olmak ve bize yardımcı olmak istedi. Bütün oyuncularımız öyle. Bütün arkadaşlarımız öyle. O yüzden seyircinin 45.dakika böyle bir tepki göstermesi beni üzdü. Üzüntümü ben de onlara tepki göstererek ifade ettim. Yani maç 90 dakika. Bu çocuklar mücadele ediyor. İşleri kolay değil. Stres altında. Düşünün ya kaybedersek ya kazanamazsak düşüncesinin bile hakim olduğu, kaybettiğiniz zaman bir çok şeyi kaybedebileceğiniz bıçak sırtı maça çıkıyorsun. Böyle bir noktada oyuncuda ister istemez insan. Bunların etkisi altında kalıyor. O anlamda bazen performans veremeyebilir. Artı bir de Vedat’ın erken sakatlanması. Vedat hafta içerisinde bizimle sadece 2 maça çıktı. Ve kendini iyi hissettiğini, oynamak istediğini söyledi. Bu noktada seyircimizin daha duyarlı, destekleyici olması gerekiyor. Bu çocuklar bu takımı başarısı için mücadele ediyorlar. Hiçbir oyuncumuz o küfürleri, o hakaretleri, eleştiriyi haketmiyor. Ben bunu istemiyorum. Bunu kabul edemiyorum. Çünkü biz ne şartlarda hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz. Oraya gelip, iki tane yanlış yaptı diye tribünde bir oyuncuyu eleştiremezsiniz, o oyuncuya kötü diyemezsiniz, o oyuncuyu yerin dibine sokamazsınız. O oyuncu bize ikinci 45’te de kalan 12 maçta da lazım. O yüzden onları hep desteklememiz gerekiyor.

Ben taraftarımızdan özellikle rica ediyorum. Bakın maç 90 dakika. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı 3-0 bitti. Takıma güvensinler. İnansınlar bu takıma. Gerçekten inansınlar. Bu takım çok başarılı olacak Allah’ın izniyle. Ama öyle dış etkenlerle oyuncuların enerjisini aşağıya çekersek sahadaki verimliliği düşer.

ÖNCE BU SEZON, SONRA GELECEK SEZON

Öncelikle hedefimiz bu sezonu sorunsuz bir şekilde tamamlamak. Sonraki planlama yönetimin düşüncesi çok önemli. Kulübün maddi yapısı çok önemli. Bir çok borç ödendi, ödenmeye devam ediliyor. Hala daha büyük borçlar var. Yönetimin yapacağı planlama çok önemli. İnanıyorum ki yönetimde gelecek sezon farklı adımlar atacaktır. Gelecek sene hedefe oynanması için gereken hamleleri yapacaktır. Şuanda kurduğumuz takım bu sene ligde tutunalım, gelecek senenin temellerini atalım. İhtiyaç olursa bir kaç takviye yapılır. Genel düşüncemiz bu. Her şey bu sezonu sağlıklı ve sorunsuz bitirmeyle alakalı.