  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 0 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon -1 °C

Özköylü, disipline sevk edildi

»
Özköylü, disipline sevk edildi
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sivasspor maçında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca taraftarın çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de Samsunspor Kulübü, disipline verildi.

Deplasmanda Sivasspor’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası maçın hakemi Bahattin Şimşek ile ilgili açıklamaları Osman Özköylü’yü yaktı. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Osman Özköylü ile ilgili ceza bugün netlik kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Samsunspor Kulübü'nün 12.02.2017 tarihinde oynanan Sivasspor-Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Osman Özköylü’nün aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 14.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • Krasnodar - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • İKİ MAÇTAN ALTI PUAN ÇIKARMALIYIZ15 Şubat 2017 Çarşamba 03:00
  • TÜRFAD’DAN OTYAKMAZ’A ZİYARET14 Şubat 2017 Salı 19:36
  • Taraftar 3 puana hasret kaldı14 Şubat 2017 Salı 19:20
  • MERSİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI14 Şubat 2017 Salı 19:07
  • Oğlunun biri "Alex" diğeri "Musa Sow"14 Şubat 2017 Salı 18:20
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak14 Şubat 2017 Salı 10:00
  • 'HAKKIMIZ OLAN ÜÇ PUANI ALAMADIK’14 Şubat 2017 Salı 07:52
  • GALİBİYETİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK14 Şubat 2017 Salı 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti