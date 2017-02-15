Özköylü, disipline sevk edildi

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sivasspor maçında sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ayrıca taraftarın çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de Samsunspor Kulübü, disipline verildi.

Deplasmanda Sivasspor’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası maçın hakemi Bahattin Şimşek ile ilgili açıklamaları Osman Özköylü’yü yaktı. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Osman Özköylü ile ilgili ceza bugün netlik kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Samsunspor Kulübü'nün 12.02.2017 tarihinde oynanan Sivasspor-Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Samsunspor Kulübü teknik sorumlusu Osman Özköylü’nün aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 14.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”