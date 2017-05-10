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ÖZKÖYLÜ GÖZTEPE’Yİ EZBERLETİYOR

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ÖZKÖYLÜ GÖZTEPE’Yİ EZBERLETİYOR
Göztepe ile deplasmanda ligde kalma adına önemli bir mücadeleye çıkacak olan Samsunspor’da teknik direktör Osman Özköylü, talebelerine Göztepe maçlarının kayıtlarını izleterek ezberletiyor

OYUNCULARIN BEYNİNİ YIKIYOR
TFF 1. Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala ateş hattından kurtulma adına önemli bir maça çıkacak olan Samsunspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, Kırmızı-Beyazlı oyunculara adeta Göztepe’yi ezberletiyor. Neredeyse günün tamamını Nuri Asan Tesislerinde futbolcularla birlikte geçiren ve Kırmızı-Beyazlı futbolcularla Göztepe’yi ezberleten Özköylü, Göztepe maçlarının kayıtlarını talebelerine izleterek beyin yıkamaya devam ediyor.

Evinde oynadığı karşılaşmada Giresunspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle hayati önem taşıyan üç puanı hanesine yazdıran Samsunspor, deplasmanda Göztepe karşısında üç puanla ayrılarak rahatlamak istiyor. Göztepe’li futbolcuların teknik özelliklerini Samsunspor’lu futbolcularına beyinlerine kazıyan Özköylü, tabir yerinde ise Göztepe ile yatıp kalkıyor.

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