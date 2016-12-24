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Özköylü: “Gücümüz Yetmedi”

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Özköylü: “Gücümüz Yetmedi”
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe maçı sonrası rakibe karşı güçlerinin yetmediğini söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe maçı sonrası rakibe karşı güçlerinin yetmediğini söyledi.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kötü geçen ilk yarıyı iyi bitirmek istiyorduk. Eskişehir maçında yaptığımız hataları burada da yaptık. Maalesef kaybettik. Bugün kendi hatamızdan kaybettik. Ön taraftaki üretkenliğimizi yakalayamadık. Gücümüz yetmedi. Rakibin etkili oyununa karşı kaybettik. İkinci yarı için umutluyuz. Fiziksel ve taktiksel olarak geliştik. Transfer tahtası açılırsa, yapacağımız transferlerle daha etkili Samsunspor oluşturacağız. 3-4 haftadır görüştüğümüz oyuncular var. Çabalıyorsunuz, bir şeyler yapmak için uğraşıyorsunuz. Ama maalesef oyuncu kalitesi kendini hissettiriyor. Bizim elimizde en azından 2-3 tane etkili oyuncumuz olsa 6-7 puanımız daha olurdu. Tahta açılmazsa bile biz işimizi yarım bırakmayız. Sonuna kadar takımda kalırım. Bizim transfer edeceğimiz oyuncular bile hazır. Sadece tahtanın açılmasını bekliyoruz" dedi.

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