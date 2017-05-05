Özköylü, karamsarlık değil destek zamanı

Şehirde yükselen karamsar havanın dağıtılması gerektiğinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Şu anda karamsar olma değil, destek olma zamanıdır. Hepimiz zor bir süreçte olduğumuzu biliyoruz" dedi.

ZOR BİR SÜREÇTEYİZ

Ligde kalmak istediklerini dile getiren Kırmızı-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bunu da başaracağız. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. 1 maç için oyuncularımı yargılayamam. Kimse de bunu yapamaz. Son haftalarda aldığımız sonuçlar bizi bu karamsar ortama itti. Şehrimizin ve seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Eğer bir olumsuz tepki bu takımın üstünde olursa o zaman hiç geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Şu anda karamsar olma değil, destek olma zamanıdır. Hepimiz zor bir süreçte olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

TELAFİ EDECEĞİZ

Özellikle Eskişehirspor maçında aldıkları sonucun kendilerine yakışmadığını dile getiren Özköylü, "Burada mutlaka yanlışlarımız var. Oyuncularımızı olumsuz tepkiler ve yorumlarla yıpratmanın hiçbir anlamı yok. Şu anda destek zamanı, önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçta kim ne kadar olumsuz düşünüyorsa da olumlu düşünmek zorunda. O sinerjiyi oluşturmak zorundayız. Biraz bir rahatlama ve gevşeme oldu. Hemen onun cezasını gördük. İnşallah Giresunspor maçıyla beraber bunu telafi edip, tekrar karamsar ortamı olumlu şekle dönüştürmeye çalışacağız” diye konuştu.