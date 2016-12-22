ÖZKÖYLÜ; 'SAMSUNSPOR'A GELİRKEN TEK İSTEĞİM 2,5 YILDI'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Samsunspor’a gelirken, ilk şartım ‘paradan önce bana 2.5 senelik sözleşme verirseniz ben öyle gelirim’ dedim" diye konuştu

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde Antrenörlük Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Özköylü, katıldığı antrenörlük kurslarını bitirip takım başına geçen antrenörlerin ne kadar iyi yetiştirildiği ve yeterli olduğunun tartışılabileceğini söyledi.

BAŞARI UZUN SÜREÇLİ PLANLAMA

Spor Bilimleri Fakültesi’nde antrenörlük bölümü öğrencilerinin sorularını cevaplayan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, başarıya ulaşmanın uzun süreçli bir planlama olduğuna dikkat çekerek, "Başarı için zaman gerektirir. Ama maalesef ne halkımız, ne yöneticimiz, ne de basınımız bu zamanı size tanımıyor. Bu anlamda çok kalifiye hocalar, elinde doğru bir yapı bulamadığı için, doğru oyuncular bulamadığı için ya da doğru kulüp planlaması bulamadığı için yok olup gidiyor. Ben onun için Samsunspor’a gelirken, ilk şartım ‘paradan önce bana 2.5 senelik sözleşme verirseniz ben öyle gelirim’ dedim." diye konuştu.

SİSTEM DAHİLİNDE ÇALIŞIYORUM

Sistemli çalıştığına dikkat çeken Özköylü, "Ben burada bir planlama yapacağım. Bir kulüpte bir sene kalmak, bir şeyleri oturtmuşken, tam başarıyı yakalayacağım sırada oradan ayrılmam beni de yordu. Onun için böyle bir planlama yaptık. İnşallah bu planlamanın sonuna kadar hem yöneticiler sadık kalır, hem bizler bu şansı bulabiliriz. Ben bir sistem dahilinde çalışan bir hocayım. Bir planlamam ve oyun sistemim var. Kulüpteki sıkıntıyı bilerek geldik. Ama devre arasında yapacağımız doğru hamlelerle bu sezonu iyi geçirip, gelecek senede bu takımın hedefine ulaşması için onu oluşturmaya çalışacağız” dedi.

EN KRİTİK YERE GELİYOR

Antrenör kurslarını bitirip takım başına geçen antrenörlerin ne kadar iyi yetiştirildiğinin tartışılabileceğini belirten Özköylü, “Sürekli antrenör kursları açılıyor. Sürekli kurslardan antrenör geliyor. O antrenörün ne kadar iyi yetiştirildiği, ne kadar yeterliği olduğu tartışılır. Birçok yerde de oynamış, futbolu bırakmış, bir takım ekonomik sıkıntılar yaşamış kişileri ‘bunu alalım, U14 takımının başına getirelim de birazcık maaş verelim. Adam zor durumda’ deniliyor. Adam en kritik yere geliyor. En kritik yer 13, 14, 15 yaşlar. Tam A takımı temel atıldığı yere sen adam getiriyorsun. Ama adamın orayla ilgili yeterliliği hiç yok" dedi.

İKİNCİ SINAVDA GEÇİRİYOR

Prolisans kursu aldığını dile getiren Özköylü, "Burada prolisans kursu için 35 bin TL’yi yatırıyorsun. Burada prolisans için eğitimlerden geçiyorsun, pratiklerde 11’e 11 çalışma yaptırıyorsun. Sonra oradaki hoca bunu yetersiz görüyor. Daha bunu orada bırakıyor ama ikinci bir sınav hakkı tanıyor ve onu geçiriyor. Sen bu adama nasıl kulüp teslim edeceksin. Nasıl 13-14 yaşındaki oyuncuları teslim edeceksin. Alt yapıdaki birçok hocanın hedefi, ‘A takımdaki hoca kötü olsa da gitse, biz gelsek’ diyorlar. Adamlar oyuncu yetiştirmek için uğraşmıyor ki. Avrupa da bu adamlarla sözleşme yapılıyor" şeklinde konuştu.

YATIRIM YAPILMALI

Avupa'da yer alan takımların işleyişleri ile de bilgiler veren teknik patron Osman Özköylü, "Antrenörlerle görüşerek ‘sen bu kadar sene altyapının başındasın. Buradan ayrılırsan tazminat hakkın var’ diyorlar. O zaman da adam diyor ki, ‘ben alt yapıda oyuncu yetiştireceğim. Benim asli görevim bu’ diyor. Bizim A takımlara para harcamamızdan daha ziyade alt yapılara yatırım yapmamız gerekiyor. Maalesef öyle bir planlama yapılmıyor. Çünkü şehir A takımın başarısını bekliyor” diye konuştu.

ALTERNATİF OLUŞTURULMALI

Samsunspor’da hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade eden Özköylü, “Samsunspor’da hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Çünkü bulunduğumuz yer, elimizdeki kadronun yetersizliği bizim sonuç almamızı engelliyor. Elimizde 12 tane oyuncu var. Bu oyuncularla gitmek zorundayız, alternatifimiz yok. 12 tane oyuncu ile hiçbir takım gidemez. Ben kulübeye baktığım zaman sahadakini tehdit edecek hiçbir oyuncum yok. O yarışmacı takımını oluşturmam için alternatif oluşturulması zorunda. Ondan da daha önemli kulübün idari, mali anlamda doğru süreç geçirmesi gerekiyor. Geçmişten kalan borçlar, sıkıntılar şuandaki sıkıntıyı doğuruyor" diye konuştu.

ALTYAPI DOĞRU PLANLANMALI

Samsunspor'un iki dönem transfer yasağı almış bir kulüp olduğunu ifade eden Özköylü, "Elindeki iyi oyuncularını kaybetmiş bir kulüp. Mecburiyetten yeterli olup, olmadığına bakılmaksızın alt yapıdan oyuncular getirerek bu süreci geçiştirmeye çalışan bir kulüp durumundayız. Öncelikli olarak bu seneyi kalıcı olarak geçirip, bununla beraber yönetimin alacağı tedbirler, borçların doğru bir şekilde idare edilmesi, bunların ödenmesi, kulübün bu borç yükünden kurtulması, alt yapının doğru bir şekilde planlanması gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse Samsunspor kendine hedef koyabilmesi için önünde birkaç sene gerekiyor” şeklinde konuştu.