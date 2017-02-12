  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -4 °C
  • Trabzon 3 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

ÖZKÖYLÜ'DEN HAKEM TEPKİSİ

»
ÖZKÖYLÜ'DEN HAKEM TEPKİSİ
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından hakeme ateş püskürdü. Özköylü, Sivasspor'un maçı kazanması için hakemin elinden geleni yaptığını söyledi

KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERDİ
Sivasspor maçını yöneten Bahattin Şimşek'e yüklenen Samsunspor Teknik direktörü Osman Özköylü, “Maçın hakemi hemşerim ama kendisine yakıştıramadım. Sahada bizi katletmek için her şeyi yaptı. Vermediği penaltılar, sarı kartlar ve bize verdiği sarı kartlar ile inanılmaz kötü yönetim gösterdi. Orta sahada Ahmet Burak’a hiç pozisyon yokken sarı kart gösteriyor. Kone adamı geçiyor ceza sahasına girerken düşürülüyor ona kart yok. Eğer hakemlik buysa yazıklar olsun" dedi. 

POZİSYONLAR BULDUK
Ligde iyi bir yerde olan takıma karşı 60 dakika üstün oynadıklarını belirten Teknik Patron Osman Özköylü, “Maç 1-1 olduktan sonra kazanacak pozisyonları da bulduk ama final vuruşlarını iyi yapamadık. Ahmet Burak’ın sakatlanıp çıkması oradaki dengeyi bozdu ve talihsiz şekilde 2. golü yedik. Maçın hakkı beraberlik olmalıydı. Harcadığımız enerjinin karşılığını alamadığımıza üzüldüm. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CANİK'TE OKERMAN DA ÇARE OLMADI12 Şubat 2017 Pazar 18:56
  • LADİK BİR PUANLA YETİNDİ12 Şubat 2017 Pazar 18:43
  • Sivassport: 2 Samsunspor: 1 Maçın Özeti12 Şubat 2017 Pazar 14:08
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM11 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • İş adamlarından '50 bin bilet'11 Şubat 2017 Cumartesi 09:30
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK11 Şubat 2017 Cumartesi 09:00
  • ZEREN: 'KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'11 Şubat 2017 Cumartesi 03:00
  • SAMSUNSPOR ÜÇ PUANA GİTTİ11 Şubat 2017 Cumartesi 02:00
  • MKE KIRIKKALE'DE HEDEF 3 PUAN10 Şubat 2017 Cuma 18:35
  • TARAFTARLAR TAKIMINA İNANIYOR10 Şubat 2017 Cuma 18:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti