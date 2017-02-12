ÖZKÖYLÜ'DEN HAKEM TEPKİSİ

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından hakeme ateş püskürdü. Özköylü, Sivasspor'un maçı kazanması için hakemin elinden geleni yaptığını söyledi

KÖTÜ YÖNETİM GÖSTERDİ

Sivasspor maçını yöneten Bahattin Şimşek'e yüklenen Samsunspor Teknik direktörü Osman Özköylü, “Maçın hakemi hemşerim ama kendisine yakıştıramadım. Sahada bizi katletmek için her şeyi yaptı. Vermediği penaltılar, sarı kartlar ve bize verdiği sarı kartlar ile inanılmaz kötü yönetim gösterdi. Orta sahada Ahmet Burak’a hiç pozisyon yokken sarı kart gösteriyor. Kone adamı geçiyor ceza sahasına girerken düşürülüyor ona kart yok. Eğer hakemlik buysa yazıklar olsun" dedi.

POZİSYONLAR BULDUK

Ligde iyi bir yerde olan takıma karşı 60 dakika üstün oynadıklarını belirten Teknik Patron Osman Özköylü, “Maç 1-1 olduktan sonra kazanacak pozisyonları da bulduk ama final vuruşlarını iyi yapamadık. Ahmet Burak’ın sakatlanıp çıkması oradaki dengeyi bozdu ve talihsiz şekilde 2. golü yedik. Maçın hakkı beraberlik olmalıydı. Harcadığımız enerjinin karşılığını alamadığımıza üzüldüm. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.