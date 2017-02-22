ÖZKÖYLÜ'YE TATLI İKRAMI

Samsun Çiftlik Caddesi esnaflarından Gaziantep Baklavaları'nın sahipleri, geçen hafta gribal enfeksiyon geçiren Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun Çiftlik Caddesi esnaflarından Gaziantep Baklavaları'nın sahipleri, geçen hafta gribal enfeksiyon geçiren Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete hazırladıkları tepsi baklava ile gelen Gaziantep Baklavaları Müdürü Ahmet Yılmaz, Osman Özköylü ve futbolculara ikramda bulundu. Fanatik Samsunspor taraftarı olduğu bilinen Cüneyt Avar ve Çarşamba İlçesi'nden Turgay Köse'nin de hazır bulunduğu ziyarette Özköylü, teşekkür ederek ziyaretçileri ile tesis içinde sohbet etti. Tatlı ikramı yağmur nedeniyle idman sahasında gerçekleşmedi.