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(Özl Haber) Hırsıza Vatandaştan Meydan Dayağı

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(Özl Haber) Hırsıza Vatandaştan Meydan Dayağı
Beşiktaş'ta genç kızın cep telefonunu çalmaya kalkışan hırsıza, vatandaş müdahale etti.

Beşiktaş'ta genç kızın cep telefonunu çalmaya kalkışan hırsıza, vatandaş müdahale etti. Balmumcu'da minibüsten inerken bir genç kızın cep telefonunu çalan hırsız, taksi şoförü ve çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, cumartesi sabah saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarıyer, Beşiktaş minibüsünde yolculuk yapan üniversite öğrencisi A.K.'yi hedef alan hırsız, Balmumcu'da harekete geçti. Genç kızın minibüsten indiği sırada cep telefonunu çalan hırsız, çarptığı için özür de diledi. Minibüsten inen genç kız ise cep telefonunun olmadığını fark edince kendisine çarpan şahsın telefonunu çaldığını anladı. Hırsıza yönelerek "telefonum sende" diyen genç kız, minibüsteki yolculardan yardım istedi. Bu sırada genç kızı iterek yere düşüren hırsız, kaçmaya başladı. Olaya şahit olan bir ticari taksi sürücüsü kaçan hırsıza hafif şekilde çarparak durdurmayı başardı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan hırsız, minibüsten ve çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Hırsızın üzerinde genç kıza ait olan telefon da bulundu. Hırsızın ellerini kemer ile bağlayan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, yerde yatan hırsızın ise "Beni öldürüyorlar, parçalıyorlar yardım edin" diyerek yardım istediği görüldü. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı, genç kız ise kendisini gasp eden hırsızdan şikayetçi oldu

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