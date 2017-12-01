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Özlem Hastürk Balkan Yolcusu

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Özlem Hastürk Balkan Yolcusu
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, millî formayla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, millî formayla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Özlem Hastürk, Kocaeli'nde yapılan ümit, genç ve U-21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda gençler kategorisinde üçüncülük derecesi elde ederek, önce millî takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Ardından seçmelerde verdiği mücadele sonrası ikincilik derecesi elde eden Hastürk, 8-10 Aralık 2017 tarihinde Karadağ'da yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Elde ettiği başarının mutluluğunu teknik heyetle paylaşan genç sporcu, millî formayla Türkiye'ye madalya kazandırmanın sözünü verdi.

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