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Özlem Tekin’den, Seçmen Listesi Çağrısı

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Özlem Tekin’den, Seçmen Listesi Çağrısı
Bodrum'da 2 yıl önce muhtar azası olan Türk rock müziğinin ünlü ismi Özlem Tekin, sosyal medyadan seçmenlere çağrı yaparak mahalle sakinlerine seçmen...

Bodrum'da 2 yıl önce muhtar azası olan Türk rock müziğinin ünlü ismi Özlem Tekin, sosyal medyadan seçmenlere çağrı yaparak mahalle sakinlerine seçmen listelerini kontrol etmelerini istedi.

Bodrum, Küçükbük Mahallesinde muhtar azası olan rock müzik güçlü sesi Özlem Tekin, sosyal medyadan mahalle sakinlerine seslendi. Muhtarlığının yanına koyduğu seyyar kabine astığı seçmen listesi ile fotoğraf çektiren Tekin, seyyar kabinde bekleyerek mahalle sakinlerine seçmen listesini gösteriyor. Sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafın altına not düşerek "Ofisteyiz. muhtarlıklar cumartesi pazar açık "Seçmen Listelerini astık isimlerinizi kontrol edin. Yoksa nüfus müdürlüklerinden düzelttirin "yazdı.

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