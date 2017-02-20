Özman’dan "Referandum" Değerlendirmesi

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, referandumundan "hayır" çıkması halinde hem siyaseten hem de ekonomik olarak bir takım olumsuzlukların yaşanabileceğini...

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, referandumundan "hayır" çıkması halinde hem siyaseten hem de ekonomik olarak bir takım olumsuzlukların yaşanabileceğini söyledi.

Referandumdan çıkacak sonucun altın ve döviz piyasalarına muhtemel etkisini değerlendiren Salih Özman, "Doların 3,50'ye kadar düşeceğini önceden söylemiştik. Dolar 3,63 seviyelerine kadar düşerek gerileme trendine girdiğini gösterdi. Şu anda dünyada altın piyasasının ONS değerini yükseltecek bir süreç yok. Çin ve Hindistan da altın alışlarını bıraktı. Doların TL karşısında bir değer kazanımı olmazsa önümüzdeki hafta altın fiyatları bugün olduğundan 2-3 lira daha aşağıdaki rakamlara inecektir. Türkiye'de insanların altın alabilmek için ayıracak çok parası yok. Bunu altının fiyatının 100 lirayı geçtiğinden beri söylüyoruz. Altın fiyatlarının 3-5 lira düşmesi bizim satışlarımızı arttırmaz. Bugünkü ekonomik şartlar devam ettiği sürece altın satış fiyatının 100 liranın altında olması lazım. Altın, 145 liradan 135 liraya da düşse satışlarımızda artış yaşanmayacaktır. Türkiye'de çıta belli. Bugün altının gramı 143 lira. Bu fiyatlar 10-15 lira da düşse satışlarımız artmaz" dedi.

" "Hayır" çıkarsa ülkede 7 Haziran etkisi yapar"

Referandumdan "hayır" çıkması durumunda ekonominin strese girebileceğini belirten Özman, "Bu referandumu bir güvenoyu olarak görüyorum. Mevcut hükümet güvenoyu alamazsa bir hükümet sıkıntısı ortaya çıkacaktır. Bunun ekonomik ve siyasi neticeleri olacaktır. "Evet" çıkmaz ise hükümet güvenoyu alamamış demektir. Bir güvensizlik ortamı oluşur. Bu güvensizlikten dolayı da hem siyaseten hem de ekonomik olarak bir takım olumsuzluklar yaşarız. Bu referandumdan "hayır" çıkarsa kesinlikle 7 Haziran etkisi yapar. 7 Haziran'da AK Parti tek başına hükümet kuramayınca bile ekonomide stres oluştu. Yeniden erken seçime gidilmesi o süreci az zararla geçmemize neden olduk. Eğer bugün de hükümetin istediği yönde bir karar çıkmazsa yine 7 Haziran'daki gibi ülke ekonomisinde bir stres oluşur. Ama "evet" çıkmazsa ülkemiz Yunanistan gibi bir çöküşe girmez. Referandumda "evet" çıkarsa birden bire ekonomi düzelmeyecek fakat alınan tedbirler daha rahat ilerleyecektir" diye konuştu.