Öztabak Eğitimcilerle Buluştu

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Altınova'da hizmet veren okulları ziyaret ederek, eğitim camiasının 2017-2018 eğitim öğretim yılını...

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Altınova'da hizmet veren okulları ziyaret ederek, eğitim camiasının 2017-2018 eğitim öğretim yılını kutladı.

AK Parti il Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve beraberindekiler Altınova Vakıfbank İlkokulu, Hürriyet Ortaokulu, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve Kaytazdere Anaokulu'nu ziyaret etti. Öztabak'a okul ziyaretlerinde partililer de eşlik etti. Ziyaretlerde, ilçede yeni eğitim öğretime başlayan okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Yusuf Ziya Öztabak, yapılan çalışmalar hakkında eğitimcilere bilgi verip, taleplerini dinledi.