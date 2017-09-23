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Öztabak’tan Öğrencilere Öğütler

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Öztabak’tan Öğrencilere Öğütler
Altınova'da okul ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, başarının düzenli ve yeterli çalışmayla...

Altınova'da okul ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, başarının düzenli ve yeterli çalışmayla sağlanabileceğini söyledi.

Öğrencilerin derslerini zamanında çalışması gerektiğini vurgulayan Öztabak, "Ben mali müşavirim. Ben çok ders çalışırdım. Herkesin kapasitesi farklı, ama esas olan düzenli çalışmaktır" dedi.

Öztabak, öğrencileri günümüzün tehlikeleri konusunda da uyararak, "Her şey zamanında güzeldir. Sizler için bugün ders çalışma zamanıdır. Cep telefonu ve bilgisayarlarda gereksiz geçirdiğiniz zaman sizler için büyük kayıptır. Tehlikeli mesajlar içeren, şiddet içerikli, birçok olumsuzluklara sebebiyet veren oyunlar büyük tehlikedir. Bir de televizyon dizileri var. Gereksiz, zararlı ve zaman kaybına sebep olan filmler... Bunlardan da uzak durun. Sigara, alkol ve uyuşturucu ise çok ciddi ve hayati konudur" dedi.

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