Özyavuz 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Gününü Kutladı

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 15 Temmuz gecesi darbeci teröristleri durduran birlik ve beraberlik ruhunun, daha da güçlenerek...

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 15 Temmuz gecesi darbeci teröristleri durduran birlik ve beraberlik ruhunun, daha da güçlenerek nesilden nesile aktarılacağını söyledi.

Özyavuz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, o gece uçak, helikopter ve tanklarla saldıran hainlere karşı tüm milletin tek yumruk olup, devletin kurumlarıyla birlikte kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti. "Bugün bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu o gece büyük bir demokrasi destanı yazan kahramanlarımıza borçluyuz" ifadelerini kullanan Özyavuz'un mesajında, "15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal teşebbüsünde bulunan hainlerin topu, tüfeği, tankı vardı, milletimizin de imanı. Tarih boyunca konu vatan, bayrak ve ezan olduğunda canını feda etmekten çekinmeyen aziz milletimiz, 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmak üzere yeniden canlandırdı. Ben inanıyorum ki, darbeci teröristleri püskürten bu birlik ve beraberlik ruhu, daha da güçlenerek nesilden nesile aktarılacaktır" denildi. Ülkenin birliğine ve dirliğine kasteden dahili ve harici hainlerin kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacağını vurgulayan Özyavuz, "Hiç kimsenin huzurumuzu, istikrarımızı ve binlerce yıllık kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye, siyasi istikrarı, demokrasisi ve ekonomik gücüyle gelişme ve kalkınmasını devam ettirecek, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle, vatanı uğruna canından vazgeçen şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.