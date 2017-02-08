ÖZYURT ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

Türkiye'nin çeşitli illerinde 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Boks Türkiye Şampiyonalarında Samsun'u başarıyla temsil eden boksörler Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt'u makamında ziyaret etti

YETENEK TARAMASI

Bursa' da 19-24 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Furkan Pank, 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında, Yalova' da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden 91 kg'de Berat Acar, 29 Ocak - 05 Şubat 2017 tarihleri arasında, Isparta' da yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda; yetenek taraması neticesinde üst düzey yetenekleri gözlenerek seçilen Eren Özdemir, antrenörler Nihat Bilir ve Tarık Demirci ile birlikte Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt'u makamında ziyaret ettiler.

DESTEĞE TEŞEKKÜR

Spor Şube Müdür Vekili Vural Bölükbaş'ın da katıldığı ziyarette, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden sporcuları dinleyen ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt başarılı boksörleri kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Boks antrenörü Nihat Bilir, kendilerine sağlanan imkanlar için başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere İl Müdürü Güven Özyurt'a teşekkür ederek, başarılarını arttırmak için her türlü gayreti gösterecekleri sözünü verdi.