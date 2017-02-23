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Pakistan Başbakanı Şerif Çankaya Köşkü’nde

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Pakistan Başbakanı Şerif Çankaya Köşkü’nde
Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Şerif, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Navaz Şerif, iki ülkenin milli marşını elini göğsüne koyarak dinledi.

Türkiye ile Pakistan arasında 5'incisi gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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