Pakistan İçişleri Bakanlığı Orduyu Göreve Çağırdı

Pakistan İçişleri Bakanlığı, başkenti İslamabad'da anayolları 2 haftadan beri kapatan radikallere karşı orduyu göreve çağırdı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, başkenti İslamabad'da anayolları 2 haftadan beri kapatan radikallere karşı orduyu göreve çağırdı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, başkenti İslamabad'da mahkeme tarafından iptal edilen seçim yasasındaki değişik nedeniyle anayolları 2 haftadan beri kapatan radikallere karşı orduyu göreve çağırdı.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda seçim yasasındaki metinde "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir" ibaresi "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir" olarak değiştirilmesi üzerine 3 haftadır düzenlenen protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi de yaralanmıştı.