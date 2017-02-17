Pakistan, İntihar Saldırısı Sonrası Afganistan’ın Sınır Vilayetini Bombaladı

83 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'ın Sindh eyaletinin Lal Shahbaz Qalandar mezrasında düzenlenen intihar saldırısının ardından bugün Pakistan,...

83 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'ın Sindh eyaletinin Lal Shahbaz Qalandar mezrasında düzenlenen intihar saldırısının ardından bugün Pakistan, Afganistan'nın sınır vilayeti Nangarhar'a 200 roket attı.

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentinde bulunan İranlı sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalender'in türbesine dün akşam DEAŞ terör örgütünün üstlendiği intihar saldırısı düzenlendi. Yaşanan olayda 83 kişi hayatını kaybederken, 343 kişi yaralandı. Olay sonrası Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Asif Ghafoor, ülkede bulunan Afgan diplomatlarını çağırdığını söyleyerek, Afganistan'da tutuklu bulunan 76 Taliban mensubunun iadesini istedi.

Bugün ise Afganistan'nın sınır vilayeti Nangarhar'a yaklaşık iki yüz roket atıldı, havan saldırısı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre; sınır noktasına yakın Lalpoor ilçesi bugün sabah saatlerinden akşama kadar saldırıya uğradığı belirtilirken, Vali sözcüsü Ataullah Khogyani, İHA'ya yaptığı açıklamada, olaylarda iki çocuğun yaralandığını ve 100'den fazla ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ayrıca Afganistan ve Pakistan sınır kapısı "Torkham" dün akşam, Pakistan tarafından kapatıldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Shah Husain Mortazawi, İHA'ya yaptığı açıklamada "Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısından dolayı üzgünüz ama sınır kapısını kapatmak ne bize ne de Pakistan'a teröre karşı mücadele konusunda yardımcı olmaz" dedi. Mortazawi, Pakistan'dan kendi topraklarına yönelik saldırıyı derhal durdurmasını istedi.