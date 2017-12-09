Pakistan’a Büyük Sağlık Desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fael Khair ve İslam Kalkınma Bankası tarafından yaptırılan mobil klinikler Pakistan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fael Khair ve İslam Kalkınma Bankası tarafından yaptırılan mobil klinikler Pakistan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Fael Khair Programı'yla başlatmış olduğu mobil klinik projesi tamamlandı. Yapımına geçtiğimiz sene başlanılan 6 poliklinik ve 2 ameliyathanenin tamamlanmasıyla Pakistan'a gönderilmek üzere İHH Kilis Lojistik Merkezi deposundan İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı.

25 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH'nın Pakistan'da birçok kalıcı eseri bulunuyor. Son 7 yılda bölgeye 15 milyon EURO yardım ulaştıran İHH, Pakistan'da yaşanan her olumsuzlukta yardım elini uzatıyor. Son olarak mobil klinik çalışmasına başlayan İHH, çocuk, kadın ve yaşlılar gibi dezavantajlı ve kırılgan grupları önceleyerek geniş bir nüfusa sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Yapımı tamamlanan mobil klinikler şehir ve kırsal alanlara gezici olarak koruyucu-tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak üzere hazırlandığını ifade eden depo sorumlusu Ali Özak, "Hastaların tanı ve tedavisi için gerekli tüm ekipmanlara sahip olan kliniklerimiz kırsal bölgelerde yaşayan mazlum halka veya savaş ve doğal afetlerden etkilenen afetzedeler için sağlık merkezlerine ulaşım açısından büyük önem ar zedecek inşallah" dedi.

840 bin kişiye hizmet

Fael Khair Programı kapsamında İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen Pakistan Mobil Klinik Projesi, sekiz mobil kliniğin Türkiye'den temin edilerek beş sene boyunca Pakistan'da işletilmesini içeriyor. Kliniklerin altı tanesi birinci basamak sağlık kliniği, ikisi ise cerrahi klinik olarak hazırlandı. Proje kapsamında toplam 840 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Projenin hedefleri arasında özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan bölge sakinlerine sağlık hizmetleri sunulması ile hastalık ve ölüm oranlarının düşürülmesi bulunuyor.

Proje kapsamında 6 adet klinik birinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere 2 muayene odası, 1 eczane, 1 röntgen, 1 laboratuvar olmak üzere diğer iki klinik ise 1 muayene odası, 1 eczane, 1 röntgen, 1 laboratuvardan oluşuyor.

Pakistan'da sağlık hizmeti almak üzere büyük şehirlere gitme imkanı bulamayan kişiler, gönderilen mobil klinik hizmetleriyle zaman ve finans konusundaki engelleri aşarak ihtiyaç sahibi kişilerin sağlık hizmetine erişimini sağlayacağı bildirildi.