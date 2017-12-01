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Pakistan’da Silahlı Saldırı: 13 Ölü, 17 Yaralı

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Pakistan’da Silahlı Saldırı: 13 Ölü, 17 Yaralı
Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Enstitüsü kampüsünde gerçekleştirilen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı...

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan Tarım Enstitüsü kampüsünde gerçekleştirilen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde burka giyen Taliban militanlarının bir üniversitenin kampüsüne yaptığı silahlı saldırıda 13 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Ordudan yapılan açılamada, ordu ve polis kuvvetlerinin saldırıya karşılık verdiklerini ve açtıkları ateşle saldırıyı yapan militanları vurarak öldürdüğü bildirildi.

Peşaver polis şefi Tahir Khan, 3 saldırganın Tarım Enstitüsü Müdürlüğü'ne girdiğini ve 40 öğrencinin kaldığı pansiyona gittiklerini belirtti. Khan, 400 kişiye ev sahipliği yapan öğrenci pansiyonunda hafta sonu tatili dolayısıyla 120 öğrencinin kaldığını söyledi.

Görgü tanıkları, "Silah seslerini duyduğumuzda uyuyorduk, seslere uyandık. Birkaç saniye sonra herkes Taliban saldırdı diye bağırmaya başladı" dedi.

Tehrik-i Taliban grubunun saldırıyı üstlendiği bildirildi.

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