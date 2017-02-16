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Pakistan’da Türbeye Saldırı: 50 Ölü

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Pakistan’da Türbeye Saldırı: 50 Ölü
Pakistan'da güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'da güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sehvan kentinde Lal Sahbaz Türbesine canlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Canlı bombanın türbeye girerek kendisini patlattığı bildirildi.

Öte yandan Pakistan Basbakani Navaz Şerif saldırıyı kınayarak sağlık görevlilerinden işlerini en iyi şekilde yapmalarını istedi.

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