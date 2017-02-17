  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Pakistan’ta Türbeye Saldırıda Ölü Sayısı 83’e Yükseldi

» »
Pakistan’ta Türbeye Saldırıda Ölü Sayısı 83’e Yükseldi
PEŞAVER (İHA) – Pakistan'da DEAŞ tarafından Sufi Lal Şahbaz Kalender'in türbesine düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 83'e yükseldi.

PEŞAVER (İHA) – Pakistan'da DEAŞ tarafından Sufi Lal Şahbaz Kalender'in türbesine düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 83'e yükseldi.

Pakistan'ın Sind bölgesindeki Peşaver şehri Şehvan'daki Sufi Lal Şahbaz Kalender'in türbesine dün yapılan intihar saldırısını DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından Pakistan-Afganistan sınırında ve Pakistan içinde güvenlik tedbirleri artırıldı. 50 kişinin hayatını kaybettiği, 250'yi aşkın kişinin de yaralandığı saldırıda ölenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Pakistan güvenlik görevlileri, Lal Şahbaz Kalender'in türbesi etrafında cuma namazı sırasında yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Pakistan ordusu, Afganistan'ın Torham sınırını ikinci bir emre kadar kapattığını bildirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Almanya’da G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı17 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Rusya’nın Öldürülen Ana Muhalefet Lideri Törenle Anılacak17 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Güvenlik Konferansı’na Güvenlik Alarmı17 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Kuzey Gazze’de Yağmur Hayatı Zorlaştırdı17 Şubat 2017 Cuma 12:33
  • Başbakan Yıldırım, Malta’da Resmi Törenle Karşılandı17 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Avustralya’daki Orman Yangınında 15 Ev Kül Oldu17 Şubat 2017 Cuma 12:13
  • Kosova’nın Dokuzuncu Bağımsızlık Yıldönümü İçin Tören Düzenlendi17 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Ab İle Kırgızistan Görüşmeleri Sonuçlandı17 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • Avrupa’nın Geleceği Münih’te Tartışılacak17 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • Bosna Hersek Parlamentosunda Sırp Boykotu17 Şubat 2017 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti