Pakize teyzeye Akçay sahip çıktı

Kırıkkale'de verdiği yaşam mücadelesi gündeme getirilen Pakize Bulut'a, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay'dan destek geldi.

Kırıkkale'de verdiği yaşam mücadelesi gündeme getirilen Pakize Bulut'a, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay'dan destek geldi. Sosyal Politikalar Başkanı Aşkın Taştan, Kırıkkale Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Kılıç ile birlikte Pakize teyzeyi ziyaret eden Akçay, teyzenin sorunları ile yakından ilgilenileceğini ifade etti. Mahalle teşkilatlarını Pakize Bulut teyzenin sorunlarının çözümü ve bakımı için görevlendirdiklerini belirten İl Başkanı Akçay, her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE