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Palandöken: “Acilen Geri Dönüşüm Strateji Planı Hazırlanmalı”

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Palandöken: “Acilen Geri Dönüşüm Strateji Planı Hazırlanmalı”
Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması amacıyla acilen geri dönüşüm strateji planının hazırlanması gerektiğini ifade...

Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması amacıyla acilen geri dönüşüm strateji planının hazırlanması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Geri dönüşüm stratejisi hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de çevre kirliliği azalacak" dedi.

Yerli sanayinin en büyük girdilerinin başında demir-çelik hurdasının geldiğini belirten Bendevi Palandöken, "Her yıl ortalama 9 milyar dolarlık demir-çelik hurdası ithal ediyoruz. Son 10 yılda hurda ithalatına 68 milyar dolar ödedik. Sanayi envanterinin yanında hurda envanteri yaparsak, ithalatımız ve cari açığımız azalır, sanayicinin hammadde ihtiyacı karşılanır ve çevre kirliliği azalır. 20 yaşın üzerindeki araçlar hurdaya ayrılmalı ve aracını hurdaya ayıracak esnafa sıfır faizli esnek ödemeli kredi ve krediler verilerek yeni araç alımı sağlanmalı. Böylece nakliyecilik sektörü canlanacak, hurda demir çelik ithalatı azalacak, devletin geliri artacak. En önemlisi ülkenin dövizi yurtdışına çıkmayacak" diye konuştu.

"Yüz binlerce hurda araç var"

Araç sayısının 31 Aralık 2016 sonu itibariyle ülke genelinde 21 milyonu aştığını ve yüz binlerce hurda araç bulunduğunu belirten Bendevi Palandöken hurda araç sahiplerinin hurda araç teşvik yasasının en kısa zamanda çıkarılmasını beklediğini belirtti. Palandöken, "Hurda teşvik yasası 2017 yılında çıkarsa ve önceki çıkan hurda teşvik yasalarında olduğu gibi hurda araç sahiplerine vergi indirimi sağlayacak. Belirli bir ağırlığı üzerindeki aracı olanlar devlete teslim ettiği takdirde ağırlığına göre para alacaklardır. Bunların yanı sıra ödemedikleri motorlu taşıtlar vergileri silinecek. Yine araca kesilmiş olan trafik cezaları kaldırılacak. Kısacası araç sahiplerine büyük avantajlar sağlayacak. Bunun yanı sıra aracı çalınan veya mevcut olmayanlara da araçtan kurtulabilmesi için çok büyük kolaylık sağlanacaktır. Çıkarılacak hurda teşvik yasası sayesinde eski araçların toplanması nedeniyle karayollarında can ve mal güvenliği daha da artacaktır. Bunun yanı sıra çevre kirliliği daha da azalmış olacak" şeklinde konuştu.

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