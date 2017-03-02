Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar ’Evet’ İçin Sahaya İndi

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, "evet" için sahaya çıktı.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, "evet" için sahaya çıktı. Çalışmalarını hızlandıran ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bulutlar, halka "neden evet" demesi gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu öncesi çalışmalarını hızlandıran Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, sahaya indi. "Bismillah" diyerek evet turuna çıkan Başkan Orhan Bulutlar, Yunus Emre Mahallesin de, Yenişehir de, Yıldızkent de esnafları gezdi, çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini detaylarıyla anlatan Başkan Bulutlar, Palandöken halkından destek istedi.

YENİ ANAYASA YENİLİKLER GETİRECEK

Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlık için yaptığı "evet" gezisinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bulutlar, vatandaşların referandumla ve yeni sistemle ilgili merak ettikleri soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak birçok yenilik getireceğini belirten Başkan Bulutlar, gelecek yeniliklerinden birinin ise bürokratik gecikmelerin ortadan kalkacağını söyledi.

DEVLETİMİZ -MİLLETİYLE BÜTÜNLEŞECEK

Yeni sistemin hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli olacağına vurgu yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Bu referandumda devlet ve millet bütünleşecek, çift başlı sistem ortadan kalkacak. Bu referandum ile 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz zihniyetine "dur" diyeceğiz. Daha demokratik daha özgür bir Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Ben özelde Palandöken, genelde ise tüm halkımızın 16 Nisan'da çok yüksek oranda "evet" diyeceğine gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu ışığı ve umudu görüyorum" dedi.

PALANDÖKEN DE EVET REKOR KIRACAĞIZ

Referandumun Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Bulutlar, "Bu sistemi halkımıza tüm detaylarıyla anlatıyoruz. 16 Nisan'a kadar mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezerek halkımıza neden evet denilmesi gerektiğini anlatacağız. Palandökenin ve geleceğimiz için "evet" diyor. Ancak inanıyorum ki 16 Nisan'da Palandöken ilçesi olarak bir evet rekor kıracağız" diye konuştu.