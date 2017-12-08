Palandöken Belediyesi Personeline Uyuşturucu İle Mücadele Eğitimi Verildi

Palandöken Belediyesi personeline İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi.

Palandöken Belediyesi personeline İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Belgesinde yer alan "Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Kullanımının Sağlanması" faaliyeti kapsamında; Belediye personeline yönelik olarak planlanan eğitim İl Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Vekili Zafer Ozan Tiryaki tarafından Palandöken Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Palandöken Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve özel güvenlik personelleri katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Vekili Zafer Ozan Tiryaki tarafından yapılan sunumda narkotik suçlarla ilgili mevzuat hakkında bilgiler verildi. Uyuşturucu madde türleri, madde bağımlısı kullanan kişilerde görülen belirtiler, uyuşturucunun zararları ve toplum üzerinde yaptığı tahribat anlatıldı. Narkotik suçlarla ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelede belediye görevlilerinin etkin katkısı için uyuşturucu maddelerle karşılaşması durumunda şüpheli mahallerdeki uyuşturucu madde kalıntılarını teşhis ederek derhal emniyet yetkililerine bildirmeleri istendi. Uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi için sadece emniyetin her köşe başına bir polis dikmesinin yetmeyeceği, bu konuda başta kamu görevlileri olarak herkese görev düştüğü belirtildi. Madde bağımlısı kişilerde görülen belirtiler ve uyuşturucu maddelerin etkileri anlatıldı. Yakınlarımızdan uyuşturucu madde bağımlısı kimseler varsa onları bağımlılığın pençesinden kurtarmak için yapılması gerekenler ifade edildi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise yaptığı açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde kullanım yaşı giderek düşmesi toplumlar için büyük bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu tehdit karşısında gençlerimizi ve toplumu çok yönlü çalışmalarla korumak zorundayız. Belediyemiz çocuklarımıza, gençlere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumu kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz. Belediyemiz halkın içinde ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözümler üreten bir kuruluş olduğundan bu mücadelede gayet önemli bir yere sahiptir. Mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi için personelimizin bu konuda bilinçlendirilmesi şarttır. Uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ile her türlü işbirliği içinde çalışacağız" dedi.