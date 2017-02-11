Palandöken Belediyesi’nin Gözü Zirvede

Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, 21. Haftada evinde konuk ettiği 1920 Maraşsporu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 1.Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor, 21. Haftada evinde konuk ettiği 1920 Maraşsporu 3-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonunda oynanan mücadeleye Hızlı başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-18 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete durgun başlayan Palandökenin Kartalları ikinci set çekişmeli geçse de seti 25-20 kazanarak seride durum 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor takımı seti 25-17 alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Palandöken Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Bülent Engin, Nejdet Aydın, Doğan Alp, Turgay Erdem ve Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş izledi. Maç sonrası oyuncuları taraftarlar ayakta alkışladı.

Palandöken Belediyespor:3

1920 Maraşsporu:0