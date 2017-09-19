Palandöken: "Gazilerimiz Vatan Sevgisinin Yaşayan Sembolüdür"

Gazilerin, vatan sevgisinin yaşayan sembolü olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gazilerimiz, milletimizin vatanseverliğinin, fedakarlığının,...

Gazilerin, vatan sevgisinin yaşayan sembolü olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gazilerimiz, milletimizin vatanseverliğinin, fedakarlığının, gücünün ve kahramanlığının yaşayan sembolüdür. Vatanı, milleti, bayrağı için canını ortaya koyup savaşan kahraman gazilerimiz cennet vatanımızın en önemli değeridir. Tüm Gazi kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla anarak minnetimi sunuyorum"dedi.

"Şehit ve gazilerimizin en büyük emaneti cennet vatanımızdır"

Şehit ve gazilerimizin en büyük emanetinin vatanımız olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatanımız tarih boyunca şehit ve gazilerimizin canlarını ortaya koyduğu mücadeleler sonucunda zaferlere ulaşmıştır. Gazilerimizin hak ettikleri şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayarak ve onları el üstünde tutarak minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebiliriz. Şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle TBMM tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ile Mareşal rütbesi verilmesinin 96.yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" şeklinde söyledi.