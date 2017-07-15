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Palandöken: "Günde 200 Bin Tl’lik İkinci El Ürün Satışa Çıkıyor"

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Palandöken: "Günde 200 Bin Tl’lik İkinci El Ürün Satışa Çıkıyor"
İnternet aracılığıyla yapılan ikinci el kıyafet satışlarının, yardımlaşma kültürüne zarar verdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,...

İnternet aracılığıyla yapılan ikinci el kıyafet satışlarının, yardımlaşma kültürüne zarar verdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günde ortalama 200 bin TL değerinde ikinci el ürün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden satışa çıkıyor. Giyilmeyenler veya eski ama hala giyilebilecek olan giysiler para şeklinde değerlendirilmemeli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır" dedi.

İnternet üzerinden ikinci el kıyafet satışlarının hızla arttığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaret olarak yapılan alışveriş gün geçtikçe daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Alışveriş sitelerine günde ortalama 200 bin TL değerinde ikinci el ürün ekleniyor. İkinci el kıyafetlerin sistem üzerindeki değeri ise 400 milyon TL'ye ulaştı. Mobil uygulamalar üzerinden giyilmeyen eşyalar paraya çevrilip o para ile tekrar alışveriş yapılıyor. Bu döngü içerisine ise maddi durumu yeterli olmayanlar giremiyor maalesef" şeklinde konuştu.

"Giyilmeyenleri satmak yerine ihtiyacı olanlara ulaştırın"

İkinci el ürünlerin satılması yerine ihtiyaç sahiplerine verilmesinin yardımlaşma kültürünü devam ettireceğini hatırlatan Palandöken, "10 yıl içinde ikinci el satış pazarındaki büyümenin, e-ticaret ve perakende satışın önüne geçmesi bekleniyor. Toplumumuzda evde fazla olan giyilmeyenler, eskiyen kıyafetler, komşu çocuklarına, ihtiyaç sahiplerine verilirdi. Bu alışkanlık, kültürümüzde önemli bir yere sahip. Aynı zamanda gelir dağılımındaki farkı azaltan etkisi de var. İkinci el kıyafetlerin alınıp satılması ise bu farkın daha da açılmasına sebep olacaktır. Giyilmeyenler veya eski ama hala giyilebilecek olan giysiler para şeklinde değerlendirilmemeli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"Sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken dikkat"

İkinci el alışveriş sitelerinin yanı sıra sosyal medya siteleri üzerinden de alışveriş yapıldığını belirten Palandöken, "İkinci el ürün satışı yapılan internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından da geniş kitleler tarafından ürün alışverişleri yapılıyor. Satın alma taleplerinin çok yoğun olduğu bu mecralarda dolandırıcılara da gün doğuyor. İnternet üzerinde gördüğünüz ürünü değil farklı bir ürün yollayabiliyorlar. Kredi kartından parayı tahsis ettikten sonra ürünü hiç yollamayabiliyorlar. Bu sebeple vatandaşlarımız güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmamalı, kredi kartı bilgilerini her sitede paylaşmamalıdır" dedi.

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