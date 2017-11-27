Palandöken: “Raftaki Fiyatla Kasadaki Fiyatı Karşılaştırın”

Yeni yıl öncesi özellikle alışveriş merkezleri tarafından yapılan indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,...

Yeni yıl öncesi özellikle alışveriş merkezleri tarafından yapılan indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İlanlarda duyurusu yapılan yüzde 70 ve kasada artı yüzde 10 indirim vadeden kampanyalara karşı tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Çünkü her zaman bu kampanyalar gerçeği yansıtmıyor. Vatandaşlarımız özellikle yılbaşı öncesinde ihtiyaç fazlası ürün alıp fuzuli masrafa girmemeli" dedi.

"Raftaki fiyat ile kasadaki fiyatı karşılaştırın"

Yılbaşı öncesi tüm alışveriş merkezlerinin indirim kampanyası adı altında müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız yılbaşı öncesinde indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp ihtiyacı olmadığı halde sırf indirim var diye mağazalara koşuyor. Ancak özel günler için hazırlanan indirim kampanyaları tüketicileri yanıltıyor. Çünkü "yüzde 80'e varan indirim" şeklinde panolarda duyuru yapılmasına karşın mağazaya girdiğinizde birçok üründe indirim olmadığını ya da sona erdiğini görüyorsunuz. Tabii bu gerçeği kasaya gidip ödeme yaparken fark ediyorsunuz. Muhatabınız kasiyer olduğu için, etiketin unutulmuş olduğunu ya da ürünlerin karıştığını söylüyor. Kısacası raftaki fiyat her zaman kasadaki fiyata uymuyor. Zaten alışveriş merkezlerindeki mağazaların içine şikayet noktaları koymuşlar. Bu yapılan yanlışı peşinen kabul etmek anlamına gelir" diye konuştu.

"SMS ve e posta ile gelen indirim mesajlarına itibar etmeyin"

Vatandaşlara her zaman olduğu gibi yeni yıl nedeniyle de SMS ve e posta yolu ile indirim mesajları geldiğine dikkat çeken Palandöken, "Bir mağazadan bir kez alışveriş yaptıktan sonra sizin telefon numaranız ve mail adresiniz kayıt altına alınıyor. Ardından sürekli o mağazada olan kampanyalara dair bilgilendirme mesajları alıyorsunuz. Tüketiciler bu mesajlarda yazan 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmasın. Bu tür aldatıcı mesajlar müşterileri daima ihtiyaçtan fazla ürün satın almaya itiyor. Bilinçli tüketici zaten İndirimin ne kadar olduğunu bilir, alışverişin büyüsüne kapılıp zarara uğramaz" ifadelerini kullandı.