Palandöken: “Taksici Esnafı Korsan Taksiciler Yüzünden Mağdur”

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, gündelik hayatta birçok hizmetin cep telefonu uygulamasına taşındığını belirten Palandöken, "Verilen hizmetlerden...

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, gündelik hayatta birçok hizmetin cep telefonu uygulamasına taşındığını belirten Palandöken, "Verilen hizmetlerden akıllı telefon uygulaması ile yararlanılması, bu hizmetleri verenlerin gayriyasal faaliyette bulunmaları için bir neden olamaz. UBER ve benzeri uygulamalarla taksicilik faaliyetinin yapılması da yasal değildir ve cezası var" dedi.

"Vergi mükellefi olunmadan taksici olunmaz"

Bir kişinin taksicilik faaliyetinde bulunabilmesi için önce vergi mükellefi olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi mükellefiyetinin yanında, esnaf ve sanatkâr siciline kayıt yaptırıp ilgili belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Bunlardan birini dahi yapmamış olanlar, 2918 sayılı Kanuna göre korsan taksicilik yapmış kabul ediliyor ve tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanıyor" diye konuştu.

"Korsan taksiye binene de ceza var"

UBER ve benzeri uygulamalar üzerinden taksicilik faaliyetinde bulunanların ruhsatı olmadığını belirten Palandöken, "Korsan taksicilik faaliyetinde bulunanların araçları 60 gün süreyle parka çekilirken aynı zamanda sürücüye de yaklaşık 2 bin 500 TL para cezası kesiliyor. Sürücünün ikinci kez yakalanması halinde ceza 4 bin 200 TL'ye çıkıyor. Burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli husus, yasal olmayan bu uygulamalar üzerinden hizmet alanlara da ceza kesildiği. Korsan taksiye binen vatandaşlara 300 TL ceza kesiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tür korsan uygulamalara itibar etmemeli ve belki de bilmeden cezai işlemle karşılaşmamalı" şeklinde konuştu.

"Korsan taksicilik hiçbir yönüyle güvenli değil"

Palandöken Uber uygulamasının yasak olmasının yanında güvenli de olmadığına dikkati çekerek, "Ne araçların ne de sürücülerin denetimi yapılıyor. Canınızı ve malınızı emanet ettiğiniz sürücü kimdir, eğitimli midir, nereye kayıtlıdır belli değil. Dolayısıyla trafik güvenliği açısından büyük bir risk içeren bu uygulamalara yapılan kredi kartı ödemeleri de güvenli değil. ABD'de UBER uygulamasında siber saldırı ile 57 milyon kullanıcının isim, soyisim, numara ve e-posta bilgileri ile 600 bin sürücünün ehliyet bilgileri çalındı. Bu tarz gayrı resmi uygulamaların sürücülerinin ülkemizde ve dünyada suç vakalarına karıştığı da biliniyor. Her yönüyle güvensiz olan bu uygulamalara vatandaşlarımızilgi göstermemeli ve kullanmamalı" dedi.

"Taksi şoförlerine sınav ve belgelendirme sistemi gelecek"

Taksi şoförleri ile ilgili sorunları çözmek için sınav ve belgelendirme yapılacağını anlatan Palandöken, "Servis araçları gibi taksi şoförleri için de özel bir sınav ve belgelendirme sistemi hazırlanıyor. Bu sistem uygulamaya girdiğinde taksi şoförleri özel bir eğitim alarak sınava girecek ve başarıyla geçtikten sonra direksiyon başına geçecek. Böylece taksi şoförlerinden kaynaklı sorunlar çözülmüş olacak. Uber ve benzeri uygulamalara gerek kalmayacak" diye konuştu.