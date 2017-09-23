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Palandöken:“balık Üretimi Düşük, Fiyatlar Pahalı”

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Palandöken:“balık Üretimi Düşük, Fiyatlar Pahalı”
Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balık fiyatlarının halen yüksek olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Balık...

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balık fiyatlarının halen yüksek olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Balık tüketiminde Avrupa ve dünyanın gerisindeyiz. Deniz ürünleri tüketiminde Avrupa'da kişi başı yıllık 23 balık tüketimi yapılırken, dünyada 18,6 kilo iken ülkemizde bu rakam sadece 6 kiloda kalıyor. Oysa üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize balık üretim ve tüketiminin en az ilk üç sırada yer alması gerekir. Yeni sezon ile bilinçsiz avlanma ve bilinçsiz tüketimin önüne geçmeliyiz. Balıkçılarımız yasal boy sınırının altında avlanma yapmamalı, vatandaşlarımız da tezgâhlara vaktinden önce gelen balıkları tercih etmemeli" dedi.

"Avlanılan deniz ürünlerinda Avrupa'da 7. sıradayız"

Deniz ürünleri avlanma ve üretiminde Avrupa'da Türkiye'nin 7. sırada olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık avlanılması ve üretimi oldukça yetersiz. Normal sezonda kişi başı 6 kilo balık tüketiliyor. Ancak yaz aylarında avlanma yasağı ve çeşitlerin azalması dolayısıyla fiyatların yükselmesi nedeniyle tüketim 1,5 kilograma kadar düşüyor. Su ürünleri üretimi ile ilgili TESK olarak TÜİK ve çeşitli kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 ton olarak gerçekleşti. Avlanılan deniz ürünleri üretim rakamlarına bakıldığında, Norveç 2 bin 146 bin ton ile Avrupa'da açık ara önde iken ülkemiz 398 bin ton ile Avrupa ülkeleri arasında Fransa, Birleşik Krallık, Danimarka, İspanya ve İzlanda'dan sonra yedinci sırada" diye konuştu.

"Balık yasal boyutuna ulaşmadan avlanmamalı"

Balıkçıları bilinçsiz avlanmamaları konusunda uyaran Palandöken, "Balıkların vaktinden önce avlanması boyutlarının küçük olmasına sebep oluyor. Daha balık gelişimini tamamlamadan tutulup tezgahlara getiriliyor. Balıkçılarımız her balığı vaktinde, sezonunda ve avlanma koşullarına uygun olarak tutmalı. Koşullarına uygun olarak balık avlanması yapıldığı zaman daha fazla üreme sebebiyle balık sayısı artar. Sayının artması ile fiyatlar düşer. Fiyatların düşmesi ile halk daha ucuza daha fazla balık yemiş olacaktır" şeklinde söyledi.

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