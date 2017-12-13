Palandöken’de 48 Saat Kesintisiz Eğlence!

Türkiye'nin en genç festivali ICEBREAK'in ikincisi 15-17 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek.

Türkiye'nin en genç festivali ICEBREAK'in ikincisi 15-17 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek.

Joy Grup ve Volume Up organizasyonu ile gerçekleşecek festival, iki gün boyunca Happy Hour, After Ski, Lobi ve Gece Etkinlikleri ile katılımcılara sınırsız eğlence vadediyor.

15 Aralık Cuma Saat 16.00 ile 20.00 saatleri arasında After Ski etkinliğinde sahne alacak olan Edis'i, aynı gün 23.00 - 03.00 saatleri arasında gece etkinliğinde sahne alacak. Erdem Kınay Feat Merve Özbey takip edecek. 16 Aralık Cumartesi After Ski etkinliğinde düzenlenecek Duman konserinin ardından gece Suat Ateşdağlı feat Gökçe Kırgız performansı ile festivalin kapanışı yapılacak.

New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki en iyi kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilen Palandöken'de gerçekleşecek, medya sponsorluğunu Kral Popun üstlendiği ICEBREAK'te; baş döndürücü görsel ve ışık şovları eşliğinde düzenlenecek muhteşem performans ve partiler ile binlerce müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak.