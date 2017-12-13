  • BIST 108.201
  • Altın 153,940
  • Dolar 3,8470
  • Euro 4,5219
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Palandöken’de 48 Saat Kesintisiz Eğlence!

» »
Palandöken’de 48 Saat Kesintisiz Eğlence!
Türkiye'nin en genç festivali ICEBREAK'in ikincisi 15-17 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek.

Türkiye'nin en genç festivali ICEBREAK'in ikincisi 15-17 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek.

Joy Grup ve Volume Up organizasyonu ile gerçekleşecek festival, iki gün boyunca Happy Hour, After Ski, Lobi ve Gece Etkinlikleri ile katılımcılara sınırsız eğlence vadediyor.

15 Aralık Cuma Saat 16.00 ile 20.00 saatleri arasında After Ski etkinliğinde sahne alacak olan Edis'i, aynı gün 23.00 - 03.00 saatleri arasında gece etkinliğinde sahne alacak. Erdem Kınay Feat Merve Özbey takip edecek. 16 Aralık Cumartesi After Ski etkinliğinde düzenlenecek Duman konserinin ardından gece Suat Ateşdağlı feat Gökçe Kırgız performansı ile festivalin kapanışı yapılacak.

New York Times Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki en iyi kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilen Palandöken'de gerçekleşecek, medya sponsorluğunu Kral Popun üstlendiği ICEBREAK'te; baş döndürücü görsel ve ışık şovları eşliğinde düzenlenecek muhteşem performans ve partiler ile binlerce müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Su Fiyatına Tüfe- Tefe Ayarlaması11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Lokantanın Maskotu Olan Kedi, Tavuklar İçin Nöbet Tutuyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Kars’ta Selçuk Balcı Rüzgarı10 Aralık 2017 Pazar 21:48
  • Palandöken’e Ünlüler Akın Etti10 Aralık 2017 Pazar 12:28
  • Ünlü Komedyen Hayrettin Diyarbakırlıları Gülmekten Kırdı Geçirdi10 Aralık 2017 Pazar 10:28
  • Ünlü Şarkıcı Aydın Kurtoğlu Samsunlularla Buluştu09 Aralık 2017 Cumartesi 20:28
  • Rus Milyarder Usmanov’dan Özbekistan’a Konser Hediyesi09 Aralık 2017 Cumartesi 14:18
  • Haluk Levent, Diyarbakır’da Sevenleriyle Buluştu09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Ünlü Oyuncu Hakan Yılmaz Ve Eşi Saldırıya Uğradı08 Aralık 2017 Cuma 10:03
  • Ünlü Sanatçı Selami Şahin Down Kafe’yi Ziyaret Etti07 Aralık 2017 Perşembe 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti