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Palandöken’de Düşe Kalka Kayak Ve Kızak Keyfi

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Palandöken’de Düşe Kalka Kayak Ve Kızak Keyfi
Dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yerli ve yabancı turistlerle çocuklar, kayak ve kızak keyfi yaparak gönüllerince eğlendi.

Dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yerli ve yabancı turistlerle çocuklar, kayak ve kızak keyfi yaparak gönüllerince eğlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Palandöken'de kayakçıların yanı sıra, kızakla kayanlar da büyük bir keyif alıyor.

Kayak sezonunun 1 Aralık itibariyle açılmasıyla birlikte Palandöken'de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Palandöken Kayak Merkezi'ne akın eden tatilciler ve turistler, kaymanın zevkini çıkarıyor. Kentin gürültüsünden ve kirliliğinden uzaklaşan vatandaşlar, "Palandöken'de kayak ve kızak keyfi çok güzel" dediler.

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