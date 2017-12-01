Palandöken’de Meşaleli Açılış

Palandöken kayak merkezi, düzenlenen törenle yeni sezona "Merhaba" dedi.

Palandöken kayak merkezi, düzenlenen törenle yeni sezona "Merhaba" dedi. Gece kayağını başlatan Sway Otel'in geleneksel hale getirdiği meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi beğenildi.

Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarını 2011'de yapan, yapay kar sistemleri ile donatılmış Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri, Türkiye'nin ilk ve tek atlama kuleleri, buz hokeyi, paten, Curling, Short Track salonları, Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu merkezleri ile kış sporlarında iddialı olarak yeni bir sezona daha girdi. "Palandöken'de 1 Aralık'tan itibaren gece-gündüz kayak yapılır" parolasını sahiplenen Sway Otel'e ait 4 kilometre uzunluğundaki aydınlatılmış pistlerde sezonun ilk kayağı yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi altında yapılan gösteri, büyük alkış topladı.

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Türkiye'de ilk kayak sezonunu Palandöken'de açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akça, şöyle konuştu:

"Palandöken'in ayrıcalığı aydınlatılmış pistleri her şeyi güzel. Suni karlama sayesinde pistlerimiz tamam. Bütün kayak severleri Palandöken'in doğal güzelliğine kayak yapmaya bekliyoruz. Palandöken'in en büyük özelliği Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun doğal pistlerine sahip olması. Kesintisiz kayak yapılması ve en önemlisi kar garantisi verilmesi. Hava limanına şehir ve kayak merkezi çok yakın. Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin Erzurum'a indikten yarım saat sonra kayak yapmaya başlarsınız. Erzurum'da 120 günlük kayak sezonunda 100 gün hava güneşli ve açıktır."