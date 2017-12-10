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Palandöken’e Ünlüler Akın Etti

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Palandöken’e Ünlüler Akın Etti
Palandöken'in gözdesi Sway Hotels hafta sonu gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle sezona merhaba dedi.

Palandöken'in gözdesi Sway Hotels hafta sonu gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle sezona merhaba dedi. Sway Hotels'in ev sahipliğinde gerçekleşen "Winter Season Opening" partisine iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sway Hotels'in ev sahipliğinde sezonun ilk açılışını gerçekleştirdi.

"Winter Season Opening" partisine iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Sway Hotels'in Apres Ski teras barında gündüz gerçekleşen after ski partilerde DJ Cüneyt Kurt'un performansının yanı sıra akşam gerçekleşen partilerde DJ NV & Trumpet Cana Çankaya, Jabbar ve DJ David Şaboy & Percussion Tai muhteşem performansıyla ziyaretçileri eğlendirdi. Bir Sway Hotels klasiği haline gelen kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı. World Class şampiyonu barmen Kevin Patnode'un kokteyl workshop'ları, Estee Lauder'in sunduğu özel Darphin cilt bakımları, Hillside'in pilates saatleri gibi birbirinden keyifli deneyimlerin yer aldığı etkinliğe Kurukahveci Mehmet Efendi ve Serafina da leziz ikramlarıyla renk kattı. Ziyaretçiler gündüz kayak keyfi akşam da müzik ziyafetiyle unutulmaz anılarla evlerine döndü.

İstanbul'un sevilen İtalyan restaurantı Serafina da gerçekleştirdiği risotto ve pizza ikramlarıyla herkesten tam not aldı. Serafina'nın Executive Şefi Dilaver Göktaş İtalyan lezzetlerini Erzurumlular ile buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Dilaver Göktaş'ın ünlü isimlerle yaptığı risotto şovu izleyenleri büyülerken, Serafina'nın meşhur pizzası da yoğun talep gördü.

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