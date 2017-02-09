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Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet

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Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet
Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken...

Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken jandarmadan oluşan "Dağ Kartalları'da Palandöken Dağının 3200 metre yükseklikteki zirve noktasına çıkarma yaptı.

Palandöken Dağının zirvesinde iglo mevziler oluşturarak, kar kış demeden sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkta Mehmetçik, eli tetikte nöbete başladı. Beyaz kar örtüsünde beyaz kıyafetlerle kamufle olan "Dağ Kartalları" 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali bitinceye kadar Palandöken'in zirvesinde kuş uçurtmayacak.

Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet

Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet

Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet

Palandöken’in Güvenliği ‘Dağ Kartallarına” Emanet

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