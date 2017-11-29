Şanlıurfa'da inşaat alanında alev alan palmiye ağacı cayır cayır yandı.

Şanlıurfa'da inşaat alanında alev alan palmiye ağacı cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Yenişehir mahallesinde yaşandı. Yıkımı gerçekleştirilen bir inşaat alanındaki, palmiye ağacı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bazı vatandaşların inşaattan geriye kalan demir ve odunları topladığı sırada yanmaya başlayan ağaç, kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar, yangının diğer ağaçlara sıçramaması için etrafındaki kuru dalları toplayıp uzaklaştırdı. Tamamen yanan ağaç yaklaşık 10 dakika sonra köze dönüştü.