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Palmiye Ağaçlarına Kışlık Giysi

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Palmiye Ağaçlarına Kışlık Giysi
Yeşile ve çevreye verdiği önemle tanınan Büyükçekmece Belediyesi, kış gelmeden önce ilçedeki tüm palmiye ağaçlarını sıcak tutan, koruyucu bezle...

Yeşile ve çevreye verdiği önemle tanınan Büyükçekmece Belediyesi, kış gelmeden önce ilçedeki tüm palmiye ağaçlarını sıcak tutan, koruyucu bezle sardı.

İlçe genelindeki tüm palmiye ağaçlarını koruma altına alan Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, palmiye ağaçlarını soğuktan etkilenmemeleri için gövdelerini sıcak tutan özel bezlerle sarıyor.

Kış mevsimi hazırlıklarını sürdüren ekipler, bir yandan Büyükçekmece'yi kışa uygun bitkilerle yeşillendirirken bir yandan da bitki ve ağaçları kış şartlarından korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk geçen kış mevsimi boyunca koruma altında kalacak olan palmiyelerin bahar aylarının gelmesiyle birlikte mevsimlik bakımlarını yapacak olan ekipler, kış mevsimi boyunca tüm ağaçların korunabilmesi için bakım çalışmalarına devam edecek.

Her sene dört koldan kışa hazırlanıyoruz

Bugüne kadar hiçbir palmiye ağacının kurumadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi: "Palmiye ağaçları kış mevsimine dayanıklı olmamasına rağmen bir tür palmiye İstanbul'da yetişiyor. Ancak bu ağaçlara özellikle gençken biraz fazla özen göstermek gerekiyor. Bizim palmiyeler, bakım ve koruma çalışmalarımız sayesinde yıllardır Büyükçekmece'yi renklendiriyor. Özellikle Kordonboyu gibi yaz aylarında cazibe merkezi haline gelen sahil şeridimize çok yakışıyorlar. Kış mevsimi boyunca ekiplerimizin düzenli bakım ve koruması altındalar. Her sene dört koldan kışa hazırlanıyoruz. Yollarımızdan ağaçlarımıza kadar her ayrıntıyı düşünerek Büyükçekmece'nin prestijini ve vatandaşlarımızın memnuniyetini koruyoruz.'

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